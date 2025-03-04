Офіційний курс валют
Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 16 копійок проти 3 березня. Офіційний курс євро натомість становить 43,54. Тобто ціна виросла на 43 копійки.
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Станом на 5 березня курс НБУ буде такий:
- долар – 41,57 гривні,
- євро – 43,87 гривні.
Курс долара на готівковому ринку
Станом на ранок 4 березня курс долара на готівковому ринку становив:
- у банках: купівля – 41,37 гривні, продаж – по 42 гривні,
- на чорному ринку: купівля – 41,68 гривні, продаж – по 41,76 гривні,
- в обмінниках: купівля – 41,23 гривні, продаж – 41,71 гривні.
Який курс євро прогнозують на готівковому ринку
Ще раніше банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що не є виключенням, що облікова ставка може зрости незабаром. А отже такі заходи НБУ разом з валютними інтервенціями можуть впливати на стабільність на валютному ринку.
Також, він зауважує, що варто взяти до уваги фактори підготовки до посівної та сплати податку на прибуток у першій половині березня.
З 3 по 9 березня прогнозується на готівковому ринку такий діапазон курсу євро – 43,50 – 45 гривень.
Водночас на міжбанку очікується, що рівень курсу євро буде на рівні 43,50 – 45 гривень за євро.