Офіційний курс валют

Як повідомляє 24 Канал з посиланням на дані НБУ, офіційний курс долара США торгується по 41,59 гривні. Тобто ціна валюти виросла на 16 копійок проти 3 березня. Офіційний курс євро натомість становить 43,54. Тобто ціна виросла на 43 копійки.

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Станом на 5 березня курс НБУ буде такий:

долар – 41,57 гривні,

євро – 43,87 гривні.

Курс долара на готівковому ринку

Станом на ранок 4 березня курс долара на готівковому ринку становив:

у банках: купівля – 41,37 гривні , продаж – по 42 гривні ,

, продаж – , на чорному ринку: купівля – 41,68 гривні , продаж – по 41,76 гривні ,

, продаж – , в обмінниках: купівля – 41,23 гривні, продаж – 41,71 гривні.

Який курс євро прогнозують на готівковому ринку

Ще раніше банкір Тарас Лєсовий для 24 Каналу розповів, що не є виключенням, що облікова ставка може зрости незабаром. А отже такі заходи НБУ разом з валютними інтервенціями можуть впливати на стабільність на валютному ринку.

Також, він зауважує, що варто взяти до уваги фактори підготовки до посівної та сплати податку на прибуток у першій половині березня.

Тарас Лєсовий Начальник департаменту казначейства Глобус Банку З 3 по 9 березня прогнозується на готівковому ринку такий діапазон курсу євро – 43,50 – 45 гривень.

Водночас на міжбанку очікується, що рівень курсу євро буде на рівні 43,50 – 45 гривень за євро.