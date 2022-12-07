Впервые впереди: Европа обогнала США по обещанию касательно помощи Украине

В Кильском институте мировой экономики посчитали, что Европа впервые с начала войны обогнала США в обязательствах касательно помощи Украине. Все из-за предстоящего немалого транша ЕС в 2023 году.

Помощь Украине

Страны и институты ЕС обязались предоставить почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи.

обязались предоставить почти 52 миллиарда евро военной, финансовой и гуманитарной помощи. Обещанная помощь от США тоже существенная, однако составляет на несколько миллиардов меньше – 48 миллиардов евро.

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Помощь от ЕС

, что Сенат США согласовал проект бюджета страны на 2023 год, где часть предусмотрена на военную помощь Украине. Следовательно, из 847,3 миллиарда 800 миллионов евро пойдет на помощь Украине.

Основной причиной, перетянувшей весы в сторону ЕС, стал пакет макрофинансовой помощи в размере 18 миллиардов евро, который предоставить Украине ЕС за 2023 год. Ежемесячная сумма составит 1,5 миллиарда евро.

Несмотря на то, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляен заявила о предоставлении денежной помощи Украине, Венгрия выступает против и блокирует инициативу.

Кристоф Требеш, руководитель группы, разрабатываемой Ukraine Support Tracker, и директор исследовательского центра Кильского института отмечает, что до этого поддержка ЕС Украины с начала войны всегда отставала от поддержки США.

В последние недели это изменилось, поскольку общая стоимость обязательств ЕС теперь превышает обязательства США. Большие новые обязательства ЕС являются приятным событием, учитывая важную роль этой войны в европейской безопасности. Важно, однако, что правительства ЕС должны обеспечить, чтобы объявленная помощь действительно дошла до Украины как можно быстрее, без многомесячной задержки,

– считает он.

Объем обещанной помощи от ЕС и США / Инфографика Кильского института мировой экономики

Заметим, что, согласно данным института, Германия стала крупнейшей страной-донором в Европе. Впервые Германия обогнала Великобританию с общей суммой обещанной поддержки Украине 12,6 миллиарда евро.

Объем помощи Украине от 15 стран, пообещавших больше всего / Инфографика Кильского института мировой экономики