Еврокомиссия опровергла заявление Фицо о последствиях прекращения транзита газа через Украину

Европейская комиссия опровергла заявление премьер-министра Словакии Роберта Фицо, который предупреждал о серьезных последствиях для Словакии и Европы из-за прекращения транзита российского газа через Украину. В ЕС не считают, что страны понесут "миллиардные потери".

Заявления Словакии не соответствуют действительности

Как пояснил еврокомиссар по энергетике Дэн Йоргенсен, это не соответствует результатам исследования рабочей группы, созданной по запросу Словакии для решения проблем с поставками газа после прекращения транзита через Украину, передает 24 Канал со ссылкой на "Укринформ".

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Наши показатели, цифры, которые подсчитали эксперты Европейской комиссии, не являются один к одному с теми, что были представлены правительством Словакии. Но мы анализируем такие цифры, также в рамках рабочей группы, чтобы убедиться, что мы имеем одинаковое понимание и начальный пункт ... Я очень серьезно воспринимаю, когда страна-член сталкивается с проблемами, даже если статистика в целом по Евросоюзу свидетельствует, что проблема не столь велика,

– отмечает Йоргенсен.

Он не отверг данные, предоставленные премьером Словакии, однако заметил, что общая статистика по Евросоюзу свидетельствует о том, что проблема не является столь масштабной. В то же время Йоргенсен пообещал оказать поддержку словацкой власти в вопросах, связанных с ценами на энергоресурсы.

Еврокомиссар также отметил, что ЕС активно работает с правительством Азербайджана для увеличения поставок газа из этой страны.

Напомним! 31 декабря 2024 года завершился срок договора между Украиной и Россией о транзите газа в Европу, который украинская власть отказалась продлевать.