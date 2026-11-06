Украина может получить еще 20 миллиардов евро до конца года: в ЕС объявили условие

Что известно о новом транше

Европейская комиссия намерена до конца 2026 года перечислить Украине более 20 миллиардов евро, оставшихся от нынешней части большого кредита, о чем сообщил пресс-секретарь Еврокомиссии Балаж Уйвари, отвечая на вопросы журналистов издания "Европейская правда".

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Накануне, 5 ноября, Киев уже получил 4,36 миллиарда евро от Европейского Союза. Но у Евросоюза есть еще примерно 20 миллиардов евро, которые доступны для выплат именно в этом году.

В то же время получение остатка средств не является автоматическим процессом, ведь европейские партнеры жестко увязывают финансирование с реальными изменениями в Украине.

По словам Балажа Уйвари, главной целью ЕС остается выплата 45 миллиардов евро до конца текущего года, но все зависит от темпов проведения реформ.

Сейчас наблюдается положительная динамика и хороший прогресс. Повестка дня реформ явно продвигается вперед, и важно поддерживать этот темп– сказал Балаж Уйвари.

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Он добавил, что европейские институты уверены в своей решимости достичь поставленной цели, однако украинские власти должны выполнить свою часть договоренностей.

Обратите внимание! Уйвари также отметил, что на прошлой неделе Еврокомиссия утвердила финансовую стратегию поддержки Украины на 2027 год. Согласно ей, можно рассчитывать примерно на 32 миллиарда евро на оборону, а остальные средства будут направлены на бюджетную поддержку.

Напомним, что президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен ранее заявляла, что в 2026 году у ЕС есть еще 37 миллиардов евро, доступных для Украины. Однако объем бюджетной помощи будет зависеть от продвижения реформ.