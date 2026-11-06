Україна може отримати ще 20 мільярдів євро до кінця року: у ЄС оголосили умову

Що відомо про новий транш

Європейська комісія має намір до кінця 2026 року переказати Україні понад 20 мільярдів євро, які залишилися від цьогорічної частини великого кредиту, про що повідомив речник Єврокомісії Балаж Уйварі, відповідаючи на запитання журналістів видання "Європейська правда".

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Напередодні, 5 листопада, Київ вже отримав 4,36 мільярда євро від Європейського Союзу. Але Євросоюз має ще приблизно 20 мільярдів євро, які доступні для виплат саме цьогоріч.

Водночас отримання залишку коштів не є автоматичним процесом, адже європейські партнери жорстко прив'язують фінансування до реальних змін в Україні.

За словами Балажа Уйварі, головною метою ЄС залишається виплата 45 мільярдів євро до кінця поточного року, але все залежить від темпів виконання реформ.

Зараз є позитивна динаміка і хороший прогрес. Порядок денний реформ явно просувається вперед, і важливо підтримувати цей темп– сказав Балаж Уйварі.

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Він додав, що європейські інституції впевнені у своїй рішучості досягти поставленої мети, проте українська влада повинна виконати свою частину домовленостей.

Зауважте! Уйварі також зазначив, що минулого тижня Єврокомісія ухвалила фінансову стратегію підтримки України на 2027 рік. Відповідно до неї, можна розраховувати приблизно на 32 мільярди євро на оборону, а решту спрямують на бюджетну підтримку.

Нагадаємо, що президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн раніше казала, що у 2026 році ЄС має ще 37 мільярдів євро, доступних для України. Однак обсяг бюджетної допомоги залежатиме від просування реформ.