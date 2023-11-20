В частности, в этом убежден известный американский инвестор Уоррен Баффет, которого называют легендой Уолл-стрит. Он всегда публично подчеркивает, что инвестировать нужно в ту область, которую хорошо знаешь. И начать с фундаментальных вопросов, например, как анализировать цену актива?

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С этим вопросом обычно сталкиваются уже на первых этапах знакомства с криптой. Один из передовых инструментов, очень подходящих для решения этой задачи, – фундаментальный анализ. Так как можно спрогнозировать будущую цену актива – рассказываем дальше.

Как целесообразнее анализировать цену криптовалют

На сегодняшний день к ключевым методам изучения рынка криптовалют относят два типа анализа: фундаментальный и технический. Эти инструменты имеют ряд характеристик, которые обязательно нужно учитывать. Это ведь прямо влияет на качество анализа.

Вот что полезно знать о фундаментальном анализе

Это тип анализа, в основе которого лежит определение справедливой стоимости криптоактива. Метод включает изучение данных непосредственно о криптовалюте:

Проектные показатели – речь идет об изучении команды, которая стоит за криптпроектом, конкурентами, маркетингом, технической документацией и планами проекта. Еще два фактора, которые достойны внимания – внешняя политика, которую развивает проект и кто его поддерживает; Финансовые показатели – к этой категории относят рыночную капитализацию криптовалюты, ликвидность, объем торгов на бирже и схемы распределения монет. Относительно последнего, в качестве примера, можно привести халвинг биткойна, то есть уменьшение вознаграждения для майнеров монеты, которое проходит каждые 4 года. Ончейн-метрики – это данные непосредственно из блокчейна. Речь идет о количестве кошельков, между которыми фиксируют транзакции, размер комиссий, хешрейт, количество монет или токенов в стейкинге. Приведем в качестве примера индикатор MVRV, который существует с 2018 года и необходим для анализа долгосрочных тенденций на рынке. Он высчитывается посредством отношения рыночной капитализации к реализуемой и отражает активность участников рынка.

С другой стороны, во время такого анализа уделяют внимание политическим и экономическим показателям, а также текущей информационной повестке.

Благодаря фундаментальному анализу инвесторы могут понять, в каком направлении будет двигаться крипторинок в среднесрочной и долгосрочной перспективах. Более полезной информации о фундаментальном анализе можно найти в курсе WhiteBASE: trading.

Важно! Фундаментальный анализ лучше совмещать с техническим анализом. Таким образом, удастся получить как можно больше информации о ситуации на рынке. Это поможет принимать более дальновидные инвестиционные решения.

Собственный опыт всегда пригодится

Теоретические знания, конечно, имеют важное значение для лучшего понимания криптообразования и всех его процессов. Однако практические навыки помогают не только получить необходимый опыт, проверить свои умения и стратегии, но и начать действовать по-настоящему.

С другой стороны, как правило, возникает опасение по поводу ошибок или рисков для собственных средств. В общем, здесь ничего удивительного, но выход есть – одна из крупнейших криптобирж Европы с украинскими корнями WhiteBIT, которая создала Demo Token WhiteBIT. Это бесплатный демонстративный актив, который отлично подойдет для получения и отточения практических навыков торговли на криптобирже.

Возможности, предоставляемые Demo Token WhiteBIT:

Возможность испытать разные стратегии для торговли цифровыми активами;

Возможность производить анализ ситуации на рынке криптовалют;

отсутствие риска для собственных средств;

Получение реального опыта работы на криптобирже.

Более того, Demo Token WhiteBIT – это шанс ближе "познакомиться" с криптобиржей WhiteBIT, которая продолжает развиваться и достигать новых вершин. Кроме того, эта криптобиржа предлагает своим клиентам обширный арсенал финансовых инструментов.

Для того чтобы активировать Demo Token WhiteBIT, нужно действовать по следующему алгоритму:

Открыть официальный сайт или мобильное приложение;

В графе "Продукты" найти вкладку "Коды";

Нажать на "Категории" и выбрать кнопку 2Получить Demo Token";

После этого необходимо скопировать и активировать код;

Токены рассчитают на ваш баланс (0,5 DBTC и 1000 DUSDT). Демотокены существуют в торговой паре DBTC/DUSDT, что повторяет движения и активность на паре BTC/USDT.

С демотокенами можно получить практические навыки в трейдинге без вложения собственных средств, но следует помнить, что демотокены не отражают рынок в реальном времени и состоянии в полной мере, поэтому воспринимайте их только как тестовый инструмент. А когда будете готовы перейти к реальной торговле, понадобится всего несколько щелчков, чтобы стать владельцем своих первых цифровых монет или токенов. Подробнее об этом – в нашем предыдущем материале.