Зокрема, у цьому переконаний відомий американський інвестор Воррен Баффет, якого називають легендою Волл-стріт. Він завжди публічно наголошує, що інвестувати потрібно у ту сферу, яку добре знаєш. І почати варто з фундаментальних питань, наприклад, як аналізувати ціну активу?

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З цим питанням зазвичай стикаються уже на перших етапах знайомства з криптою. Один із передових інструментів, які дуже підходить для розв’язання цієї задачі, – фундаментальний аналіз. Тож як можна спрогнозувати майбутню ціну активу – розповідаємо далі.

Як доцільніше аналізувати ціну криптовалют

На сьогодні до ключових методів вивчення ринку криптовалют відносять два типи аналізу: фундаментальний та технічний. Ці інструменти мають низку характеристик, на які обов’язково потрібно зважати. Адже це прямо впливає на якість аналізу.

Ось, що корисно знати про фундаментальний аналіз

Це тип аналізу, в основі якого лежить визначення справедливої вартості криптоактиву. Метод включає вивчення даних безпосередньо про криптовалюту:

Проєктні показники – йдеться про вивчення команди, яка стоїть за криптопроєктом, конкурентів, маркетингу, технічної документації та планів проєкту. Ще два фактори, які варті уваги, – зовнішня політика, яку розвиває проєкт і хто його підтримує; Фінансові показники – до цієї категорії відносять ринкову капіталізацію криптовалюти, ліквідність, обсяг торгів на біржі та схеми розподілу монет. Щодо останнього, як приклад, можна навести халвінг біткойна, тобто зменшення винагороди для майнерів монети, який проходить кожні 4 роки. Ончейн-метрики – це дані безпосередньо з блокчейну. Йдеться про кількість гаманців, між якими фіксують транзакції, розмір комісій, хешрейт, кількість монет або токенів у стейкінг. Наведемо, як приклад індикатор MVRV, який існує з 2018 року та необхідний для аналізу довгострокових тенденцій на ринку. Він вираховується за допомогою відношення ринкової капіталізації до реалізованої та відображає активність учасників ринку.

З іншої сторони під час такого аналізу приділяють увагу політичним та економічним показникам, а також поточній інформаційній повістці.

Завдяки фундаментальному аналізу інвестори можуть зрозуміти, в якому напрямку буде рухатися крипторинок у середньостроковій та довгостроковій перспективах. Більше корисної інформації про фундаментальний аналіз можна знайти у курсі WhiteBASE: trading.

Важливо! Фундаментальний аналіз краще поєднувати з технічним аналізом. Таким чином, вдасться отримати якомога більше інформації про ситуацію на ринку. Це допоможе ухвалювати далекоглядніші інвестиційні рішення.

Власний досвід завжди стане у нагоді

Теоретичні знання, звичайно, мають важливе значення для кращого розуміння криптосвіту та всіх його процесів. Проте практичні навички допомагають не лише отримати необхідний досвід, перевірити свої вміння та стратегії, але й почати по-справжньому діяти.

З іншої сторони, як правило, виникає побоювання щодо помилок або ризиків для власних коштів. Загалом тут нічого дивного, але вихід є – одна із найбільших криптобірж Європи з українським корінням WhiteBIT, яка створила Demo Token WhiteBIT. Це безплатний демонстративний актив, який прекрасно підійде для отримання та відточення практичних навичок торгівлі на криптобіржі.

Можливості, які надає Demo Token WhiteBIT:

Можливість випробувати різні стратегії для торгівлі цифровими активами;

Можливість робити аналіз ситуації на ринку криптовалют;

Відсутність ризику для власних коштів;

Отримання реального досвіду роботи на криптобіржі.

Ба більше, Demo Token WhiteBIT – це шанс ближче "познайомитися" з криптобіржею WhiteBIT, яка продовжує розвиватися та досягати нових вершин. Крім того, ця криптобіржа пропонує своїм клієнтам великий арсенал фінансових інструментів.

Для того, щоб активувати Demo Token WhiteBIT, потрібно діяти за таким алгоритмом:

Відкрити офіційний сайт або мобільний застосунок;

У графі "Продукти" знайти вкладку "Коди";

Натиснути на "Категорії" та обрати кнопку 2Отримати Demo Token";

Після цього потрібно скопіювати та активувати код;

Токени нарахують на ваш баланс (0,5 DBTC та 1000 DUSDT). Демотокени існують у торговій парі DBTC/DUSDT, що повторює рухи та активність на парі BTC/USDT.

З демотокенами можна здобути практичні навички в трейдингу без вкладання власних коштів, але варто памʼятати, що демотокени не відображають ринок в реальному часі і стані повною мірою, тому сприймайте їх лише як тестовий інструмент. А коли будете готові перейти до реальної торгівлі, знадобиться всього кілька кліків, щоб стати власником своїх перших цифрових монет або токенів. Детальніше про це – у нашому попередньому матеріалі.