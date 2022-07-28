"Газпром" летит в большую яму: аналитик объяснил, почему газовый шантаж кремля не сработал
Компания "Газпром" уже очень и очень давно обслуживает исключительно интересы диктаторского режима. Коммерческое руководство, вероятнее всего, прекрасно понимает, что ждет их дальше.
Об этом 24 каналу рассказала аналитик и президент аналитического центра DiXi Group Елена Павленко. Она также отметила, что сидящие в кремле и отдающие приказы мало понимают, чем это все закончится. Потому что для них, "Газпром" – инструмент давления и шантажа.
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Скорее всего, руководство "Газпрома", занимающееся коммерческой политикой, очень хорошо понимает, в какую яму их компания летит,
– отмечает аналитика.
По словам Елены Павленко, россияне так себя вели, ведь на одни страны они давят войсками, а другим – угрожают энергетическим кризисом.
"Но что бы сейчас в кремле ни делали, "Газпром" на 100% потеряет европейский рынок и не сможет найти альтернативу в таких масштабах", – убежден специалист.
россияне очень сознательно ведут свою страну и компанию к банкротству, резюмирует Павленко.
россия, как всегда, шантажирует газом
- 26 июля биржевая цена на газ впервые с марта этого года превысила отметку в 2 тысячи долларов за тысячу кубометров газа.
- На это повлияли заявления Газпрома об уменьшении объемов поставок.
- Президент Владимир Зеленский подчеркнул, что Россия ведет опасную газовую войну. Европе нужно бить в ответ.
- москва намеренно делает все, чтобы европейцам было тяжело подготовиться к войне, реагировать на это следует жесткими санкциями.