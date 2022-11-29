Снова вверх: долги Украины быстро растут

Государственный долг Украины вырос. Только за октябрь он увеличился на 5 миллиардов долларов.

Почему госдолг Украины вырос так рекордно за месяц

За октябрь сумма долга Украины увеличилась на 183,51 миллиарда гривен или на 5 миллиардов долларов.

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Основная причина роста государственного долга в октябре – внешние заимствования для финансирования дефицита бюджета:

2 миллиарда евро макрофинансовой помощи от Евросоюза;

550 миллионов евро от ЕИБ;

1,3 миллиарда долларов от МВФ;

500 миллионов долларов от Всемирного банка.

Эти кредиты предоставляются

Напомним, что по информации от Минфина, общая сумма госдолга Украины составила 3 417,38 миллиарда гривен, то есть 93,45 миллиарда долларов

Госдолг Украины в 2023 году

В следующем году объем госдолга составит 6406 миллиарда гривен. Из них 78,7% – внешний долг. То есть то, что Украина должна перед другими государствами, международными организациями и тому подобное.

Украина планирует отдать на погашение госдолга в 2023 году – 414,9 миллиарда гривен, из них:

98,9 миллиарда гривен – на погашение внешнего долга,

316 миллиардов гривен – внутреннего.

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Финансовая поддержка от Европарламента