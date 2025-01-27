Госдолг Украины вырос более чем на 20 миллиардов долларов за год

В течение 2024 года государственный и гарантированный государством долг Украины вырос более чем на 20 миллиардов долларов. По состоянию на 31 декабря 2024 года он составлял 6,980 триллиона гривен или 166,06 миллиарда долларов.

Как вырос государственный долг

В течение года сумма долга в гривнах выросла на 26,5% (1,461 триллиона гривен), а в долларах – на 14,3% (20,74 миллиарда долларов), передает 24 Канал со ссылкой на Министерство финансов.

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Отличие в росте объясняется повышением курса доллара на 10,7%. В то же время долг Украины становится дешевле и более долгосрочным. С начала 2024 года его средневзвешенная стоимость снизилась на 21,8% – с 6,24% до 4,88%.

Заметьте! Средняя срочность долга превышает 11 лет. Большая часть государственного и гарантированного долга состоит из льготных займов, полученных от международных финансовых организаций.

Кредиты Украины в 2024 году

В течение 2024 года Украина привлекла 57,5 миллиардов долларов для финансирования государственного бюджета. Из этой суммы: