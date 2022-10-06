Гривна в следующем году может быть сильнее: что это значит для Украины

По мнению НБУ, в следующем году курс гривны к доллару будет более прочным, чем заложен в бюджете. Что думает об этом Минфин читайте в материале.

Как рассказал Сергей Марченко, министр финансов на онлайн-конференции Forbes, Бюджет 2023 заложен на среднегодовой курс от Минэкономики – 42,2 гривны за доллар, передает 24 канал.

Интересно Убережет время, деньги и нервы: почему инвестору нужен бот

Как повлияет крепкая гривна на бюджет

по расчетам Минэкономики среднегодовой курс доллара прогнозируемо составит 42 гривны, а в конце 2023 года гривна девальвирует до 50 гривен за доллар.

Министр финансов полагает, что более сильная гривна не сильно повлияет на доходы госбюджета.

Мы ориентируемся на прогноз курса Минэкономики – среднегодовой 42,2 гривны за доллар. На этом курсе мы готовили Бюджет 2023. Укрепление гривни может повлиять на доходы в бюджет, но стоит отметить, что поскольку мы абсолютно зависимы от внешних поступлений, то я не уверен, будет ли это существенно,

– добавляет Марченко.

Он добавляет, что если Украина сможет гарантировать поступление в 2023 году 38 миллиардов долларов помощи, а также возможные средства на восстановление, это станет существенным импульсом, что позволит удержать ситуацию и текущий курс.

Если официальный курс 42, то наличные – еще выше

Напомним, что Олег Пендзин, исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба, рассказал 24 каналу, что официальный курс доллара не равен наличному, поэтому надо готовиться к тому, что он будет выше.

Олег Пендзин Исполнительный директор Экономического дискуссионного клуба Когда речь идет о курсе 42 гривны в бюджете и 50 до конца года – это официальный курс, то есть тот, что сейчас 36,6 гривны. Итак, мы понимаем, что в следующем году наличные деньги будут выше.

По теме Положил доллар, а получил гривну: стоит ли украинцам переживать из-за валютных депозитов

Курс доллара на сегодняшний день изменился

По данным Минфина, 6 октября наличный курс доллара в банках Украины остановился на среднем уровне 40,30 гривен за доллар при покупке, а продают за 41,27 гривны за доллар.

Курс в обменниках Украины можно купить в среднем за 40,63 гривны, продают – за 41,05 гривны по данным finance.ua.

На черном рынке доллар в среднем покупают на уровне 40,81 гривны. В то время как продажа – 41,10 гривны.

По прогнозам Анны Золотько, директора департамента казначейских операций Юнекс Банка, при условии более-менее ровного информационного поля, на этой неделе курс гривны к доллару будет находиться в коридоре 41,2 – 42,2 гривны за доллар. Тем не менее любые серьезные общие изменения могут вызвать большие колебания.

Устали делиться прибылью с посредниками? Глобальная криптобиржапредоставила возможность спотовой торговли криптовалютой с нулевой комиссией.