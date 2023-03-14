Как узнать, насколько подняли пенсию после мартовской индексации
Источник:Пенсионный фонд Украины
С 1 марта в Украине была проведена индексация почти всем категориям пенсионеров. Однако проверить размер новой пенсии можно не после получения средств, а преждевременно. Для этого нужно зайти на вебпортал Пенсионного фонда.
Пересчет пенсий в марте
В начале марта правительство Украины увеличило пенсии на 19,7% для более 10,5 миллиона человек. Следовательно, минимальный размер повышения составил 100 гривен, а максимальный — 1 500 гривен.
Читайте также Будут доплачивать до 570 гривен: многие пенсионеры получат выплатыВажно, что проиндексировали только основной размер пенсии без каких-либо доплат. В соответствии минимальная пенсия поднялась с почти 2 100 гривен до 2 520 гривен независимо от возраста и стажа.
Как проверить сумму повышения
В Пенсионном фонде можно узнать результат перерасчета пенсий. Это можно сделать с помощью вебпортала.
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Советы, как проверить размер пенсии после индексации:
- Зарегистрируйтесь или авторизуйтесь в личном кабинете на веб-портале. Это можно сделать с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП) или ID-банкинга.
- После этого в боковом меню выберите раздел Моя пенсия.
- Просмотрите информацию о перерасчете своей пенсии.