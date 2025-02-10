Какой будет индексация в марте

В бюджете ПФУ учтено проведение перерасчета пенсий и ежемесячных страховых выплат в связи с индексацией, передает 24 Канал со ссылкой на проект бюджета ПФУ.

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Индексацию будут проводить с коэффициентом 1,10. Общий объем расходов Пенсионного фонда на 2025 год составит 908,2 миллиарда гривен.

Индексация направлена на осовременивание старых пенсий. Это означает, что перерасчет не предусмотрен для тех, кто вышел на пенсию за последние несколько лет.

Заметьте! Некоторые пенсионеры могут не почувствовать изменений, ведь индексация касается только основной суммы пенсии, рассчитанной по формуле, без учета доплат и надбавок.

Что нужно знать об индексации 2025 года

Ограничения на индексацию в 2024 году:

Максимальная надбавка – 1 500 гривен, независимо от категории пенсионера.

– 1 500 гривен, независимо от категории пенсионера. Минимальная надбавка – 100 гривен.

Как рассчитывается индексация:

Повышение пенсий базируется на двух показателях:

50% – это уровень годовой инфляции;

50% – средний прирост заработной платы за последние три года.

Важно! Окончательные показатели индексации объявят ближе к марту.