Якою буде індексація в березні

У бюджеті ПФУ враховано проведення перерахунку пенсій та щомісячних страхових виплат у зв’язку з індексацією, передає 24 Канал з посиланням на проєкт бюджету ПФУ.

Читайте також У ПФУ пояснили чиї пенсії не індексуватимуть у 2025 році

Індексацію проводитимуть з коефіцієнтом 1,10. Загальний обсяг видатків Пенсійного фонду на 2025 рік становитиме 908,2 мільярда гривень.

Індексація спрямована на осучаснення старих пенсій. Це означає, що перерахунок не передбачений для тих, хто вийшов на пенсію за останні кілька років.

Зауважте! Деякі пенсіонери можуть не відчути змін, адже індексація стосується лише основної суми пенсії, розрахованої за формулою, без урахування доплат і надбавок.

Що треба знати про індексацію 2025

Обмеження на індексацію у 2024 році:

Максимальна надбавка – 1 500 гривень, незалежно від категорії пенсіонера.

– 1 500 гривень, незалежно від категорії пенсіонера. Мінімальна надбавка – 100 гривень.

Як розраховується індексація:

Підвищення пенсій базується на двох показниках:

50% – це рівень річної інфляції;

50% – середній приріст заробітної плати за останні три роки.

Важливо! Остаточні показники індексації оголосять ближче до березня.