Инфляция в США: выше, чем прогнозировали

Уровень инфляции в США выше, чем прогнозировали в августе этого года. Рекордно выросли цены на медицинские товары, услуги, страхование, а также проживание и питание.

Такой ход событий по росту уровня инфляции в США сохраняет давление на Федеральную резервную систему, которая может повысить процентную ставку в этом месяце.

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На сколько выросли цены

По данным, индекс потребительских цен вырос на 0,1% за месяц, превысив ожидания экономистов по падению на 0,1%.

Цены в августе возобновили рост после того, как остались постоянными по итогам июля. В годовом исчислении инфляция составила 8,3% в августе, несколько замедлившись.

Как сообщает Bloomberg, больше всего выросли цены на проживание, питание и медицинское обслуживание: Стоимость продовольствия выросла на 11,4% по сравнению с прошлым годом, больше всего с 1979 года;

Цены на электроэнергию выросли на 15,8% по сравнению с 2021 годом, больше всего с 1981 года; Но цены на бензин в августе упали на 10,6%, что является самым большим месячным падением более чем за два года. Общие расходы на жилье выросли на 0,7% по сравнению с июлем и на 6,2% по сравнению с прошлым годом, оба показателя с начала 1990-х годов;

Лекарство, отпускаемое без рецепта, подорожало больше всего за весь год. В целом медицинские товары продемонстрировали наибольший рост с 2017 года. Что касается медицинских услуг, медицинское страхование выросло на рекордные 24,3% по сравнению с прошлым годом. Инфляция повлияла и на зарплаты американцев. Средняя почасовая заработная плата упала на 2,8% в августе по сравнению с годом ранее, продолжая постоянное понижение с апреля прошлого года. К теме Почему кажется, что цены выросли гораздо больше, чем инфляция Инфляция в Украине Напомним, Нацбанк по итогам 2022 года прогнозирует инфляцию более 30%. В августе инфляция составила 23% годовых. Ярослав Жалило, заместитель директора Национального института стратегических исследований, рассказал 24 каналу , что инфляция растет, потому что растут расходы у населения. Следовательно, повысились транспортные расходы в результате удлинения логистических путей, девальвировала гривна, что обусловило удорожание импорта и прочее.

, что инфляция растет, потому что растут расходы у населения. Следовательно, повысились транспортные расходы в результате удлинения логистических путей, девальвировала гривна, что обусловило удорожание импорта и прочее. Цены на продукты в Украине за год выросли на 19,5%, в августе – на 0,6%. Больше всего подорожали яйца – на 15,4%. На 6,4—2,5% выросли цены на сахар, сало, свинину, фрукты, рис, рыбу и продукты из рыбы, мясо птицы, безалкогольные напитки. Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей. Участвуйте и получите приятный бонус для своего стартового капитала. Не знаете где взять деньги на первую инвестицию? 24 канал совместно с глобальной криптобиржей Bybit запускает эксклюзивную акцию для своих читателей.для своего стартового капитала.

(ФРС) – центральная банковская система США.