Зарплат уже не хватает: цены на бензин в США рекордно разогнали инфляцию
Рост цен на бензин из-за войны на Ближнем Востоке стремительно раскручивает инфляцию в США. В мае 2026 года она, вероятно, выросла самыми быстрыми темпами за последние три года.
Как растет инфляция в США
Ожидается, что обнародованный в среду индекс потребительских цен (CPI) покажет уже третий подряд месяц высокой годовой инфляции, пишет Reuters.
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Такие рекордные за последние годы темпы инфляции увеличили нагрузку на домохозяйства. В итоге все больше американцев не могут себе позволить привычный уровень жизни или вынуждены тратить сбережения, чтобы жить, как раньше.
Аналитики прогнозируют, что в мае инфляция второй раз подряд опередит темпы роста зарплат в США. А это означает, что реальные доходы американцев сокращаются.
Если такая тенденция сохранится, это создаст проблемы для потребительских расходов домохозяйств во второй половине года,
– предупредил главный экономист RSM Джозеф Брусуэлас.
По прогнозу экономистов, годовая инфляция в мае достигнет 4,2%. Это будет самый высокий показатель за три года – с апреля 2023 года.
Добавим, что в предыдущие месяцы инфляция в США была ниже:
- в апреле равнялась 3,8%;
- в марте – 3,3%.
Без учета цен на продукты питания и энергоносители базовая инфляция в США, по прогнозам, в мае ускорилась до 2,9% в годовом измерении после 2,8% в апреле.
В то же время в последние недели цены на топливо в США несколько снизились после заключения перемирия с Ираном. Поэтому, часть экономистов предполагает, что май мог стать пиковым месяцем для инфляции.
Существует высокая вероятность того, что годовая инфляция достигнет локального максимума именно в мае. В то же время цены на нефть могут снова резко вырасти в зависимости от развития событий на Ближнем Востоке,
– пояснил главный экономист Santander U.S. Capital Markets Стивен Стэнли.
Обратите внимание! Во вторник, 9 июня, США атаковали Иран в ответ на сбивание американского ударного вертолета Apache, который патрулировал над Ормузским проливом. Новый виток эскалации сразу повлиял на мировые рынки – цены на нефть в среду снова выросли.
- Напомним, по информации Управления энергетической информации США, в мае средняя стоимость бензина в стране поднялась на 8,8% и достигла 4,60 доллара за галлон. После американо-израильских ударов по Ирану в конце февраля цены на топливо в отдельные периоды росли более чем на 50%.
- Подорожание энергоносителей уже сказалось на общем уровне цен. Как сообщает Politico, в марте инфляция в США достигла самого высокого показателя за последние два года.
- По данным Министерства труда США, годовая инфляция составила 3,3%, тогда как цены на бензин подскочили сразу на 21,2%. Именно энергоносители обеспечили почти три четверти месячного прироста индекса потребительских цен.
- Из-за роста стоимости горючего американцы начали менять свои привычки. Многие водители сокращают количество поездок, отказываются от дальних путешествий, ищут более дешевые заправки даже ценой дополнительных километров и все чаще переходят с автомобилей с бензиновыми двигателями на электрокары.