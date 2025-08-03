Укр Рус
Экономика Соцвыплаты Кто из военнослужащих рискует не получить дополнительное вознаграждение в августе
3 августа, 10:40
2

Кто из военнослужащих рискует не получить дополнительное вознаграждение в августе

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Военнослужащие ВСУ могут потерять дополнительное вознаграждение, если отказываются выполнять боевой приказ, становятся дезертирами, или добровольно сдаются в плен.
  • Доплата не начисляется, если военный выполняет задание в состоянии опьянения, привлечен к уголовной ответственности, или намеренно нанес себе повреждения.

Военные Вооруженных сил Украины могут получать дополнительное вознаграждение в условиях войны. Однако есть определенные причины, по которым эти выплаты могут быть прекращены.

Могут ли лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения?

Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительное вознаграждение во время войны. Однако в Министерстве обороны напомнили, что есть ряд случаев, когда такие выплаты прекращаются, передает 24 Канал.

Читайте также 15 миллионов семьям павших добровольцев будут выплачивать по-новому

В частности, доплату могут отменить, если военный:

  • отказывается выполнять боевой приказ;
  • самовольно покидает часть (СЗЧ);
  • становится дезертиром;
  • добровольно сдается в плен.

Также в Минобороны назвали и другие причины, по которым можно потерять право на дополнительное вознаграждение. Речь идет, в частности, о случаях, когда военнослужащий был отстранен от исполнения служебных обязанностей или полномочий.

Обратите внимание! Это автоматически лишает его права на дополнительную выплату.

В каких еще случаях доплата не начисляется?

Также доплата не начисляется, если:

  • военный находился в состоянии алкогольного, наркотического или психотропного опьянения во время выполнения боевых заданий;
  • основанием для прекращения выплат является и решение суда о привлечении военного к уголовной ответственности;
  • доплаты не предусмотрены и в случаях, когда военнослужащий намеренно нанес себе телесные повреждения или совершил самоубийство. Исключением являются ситуации, когда суд установил факт доведения до самоубийства.
  • Кроме того, дополнительное вознаграждение не выплачивают тем, кто отбывает наказание на гауптвахте.