Военные Вооруженных сил Украины могут получать дополнительное вознаграждение в условиях войны. Однако есть определенные причины, по которым эти выплаты могут быть прекращены.

Могут ли лишить военнослужащего дополнительного вознаграждения?

Военнослужащие ВСУ имеют право на дополнительное вознаграждение во время войны. Однако в Министерстве обороны напомнили, что есть ряд случаев, когда такие выплаты прекращаются, передает 24 Канал.

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В частности, доплату могут отменить, если военный:

отказывается выполнять боевой приказ;

самовольно покидает часть (СЗЧ);

становится дезертиром;

добровольно сдается в плен.

Также в Минобороны назвали и другие причины, по которым можно потерять право на дополнительное вознаграждение. Речь идет, в частности, о случаях, когда военнослужащий был отстранен от исполнения служебных обязанностей или полномочий.

Обратите внимание! Это автоматически лишает его права на дополнительную выплату.

В каких еще случаях доплата не начисляется?

Также доплата не начисляется, если: