Более высокие налоги, зарплата учителей и отсрочка от мобилизации: что изменится с 1 сентября
В сентябре украинцев ожидают значительные изменения. Больше всего они будут касаться налоговых нововведений: украинцы будут платить более высокие налоги, а также увеличатся счета за коммунальные услуги. Изменится ли размер соцвыплат и повысят ли зарплаты учителям в новом учебном году, рассказываем далее.
Какие налоги вырастут из-за повышения военного сбора
Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, финансовый комитет поддержал обновленную версию правительственного закона о повышении налогов. Известно, что в законопроекте ставка военного сбора для физических лиц возрастет с 1,5% до 5%.
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Также ожидаются изменения, которые коснутся ФЛП I, II и III групп:
- Для ФЛП I и II группы военный сбор может быть установлен в размере 10% от минимальной зарплаты.
- Предпринимателям, которые работают по III группе единого налога, планируют ввести военный сбор в размере 1%.
Обратите внимание! Министр финансов Сергей Марченко объясняет, что введение новых налоговых мер необходимо для повышения сборов, которые пойдут на нужды безопасности и обороны Украины.
В то же время с сентября 2024 года ожидается повышение стоимости новых автомобилей из-за внедрения военного сбора в размере 15% от их стоимости при первой регистрации. Впрочем, некоторые автодилеры уже прогнозируют возможный обвал рынка новых автомобилей.
- Вместе с этим, правительство также планирует повысить акцизные налоги на топливо, что может привести к росту цен на автозаправочных станциях. Согласно новым нормам, акциз на бензин увеличится с 242,6 евро до 271,7 евро за тысячу литров, на дизельное топливо – с 177,6 евро до 215,7 евро, а на автогаз – с 55,6 евро до 59,2 евро.
Интересно! Национальный банк Украины прогнозирует, что в результате этого шага цены на топливо могут вырасти более чем на 9% до конца года.
Законодатели, которые инициировали повышение акцизов, утверждают, что эта мера направлена на ликвидацию дефицита государственного бюджета и может обеспечить дополнительные 30 миллиардов гривен поступлений в год.
А также планируется дополнительно:
- Внедрение ежемесячных авансовых взносов для АЗС.
- Финучреждения могут столкнуться с новым налогом в размере 25% прибыли.
- Предусматривается также помесячная отчетность по НДФЛ для экономического бронирования.
Кто не получит отсрочку от мобилизации
В конце августа Верховная Рада проголосовала за новый законопроект. Согласно новому законодательству, право на отсрочку от военной службы потеряют следующие категории лиц:
- Студенты и аспиранты, которые учатся заочно или в вечернее время, а также те, кто получает второе или третье высшее образование.
- Многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам.
- Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы.
- Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не является умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание.
- Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, при отсутствии других трудоспособных членов семьи.
- Лица, которые работают на предприятиях и в организациях Министерства обороны.
- Лица со статусом "ограниченно годный", из-за отмены этой категории.
- Мужчины, которые по результатам повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми. Те, кто имеет свидетельства об инвалидности I и II группы, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно.
Вырастут ли зарплаты учителей с 1 сентября
С началом нового учебного года учителя в Украине надеются на повышение заработной платы, однако перспективы улучшения остаются неопределенными. Основной причиной является то, что 70% государственного бюджета пока направляются на оборону, что значительно усложняет возможность увеличения зарплат в секторе образования.
Сейчас заработная плата учителей выглядит следующим образом:
- Молодой учитель без стажа работы получает самый низкий должностной оклад – 5 699 гривен.
- Учитель первой категории имеет основную зарплату в размере 6 567 гривен, а с учетом надбавок – общая сумма достигает 12 906 гривен.
- Учитель высшей категории в среднем зарабатывает 7 001 гривну, с доплатами и надбавками его доход составляет около 13 759 гривен.
- Директор школы получает в среднем 16 102 гривны.
Когда ждать повышения зарплат педагогамСогласно последней информации, Министерство образования разработало концепцию повышения заработной платы. В обновленном законе об образовании предусматривается повышение окладов до уровня трех минимальных заработных плат. Однако это повышение может произойти не ранее 2025 года, и только при условии увеличения образовательной субвенции.
Продолжат ли выплаты переселенцам
Несмотря на слухи о возможной отмене, часть ВПЛ продолжит получать финансовую поддержку. С 1 сентября 2024 года внутренне перемещенным лицам, которые ранее получали помощь – продолжат выплаты еще на полгода.
Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.
Сумма выплат останется неизменной: 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, и 2 тысячи гривен – для других категорий переселенцев. Впрочем, с сентября государство прекратит выплаты для ВПЛ, которые осуществляли значительные финансовые расходы, в частности:
- приобрели недвижимость (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен или более. За исключением случаев, когда жилье предоставлено государством;
- приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло 5 лет или меньше;
- владеют депозитом в банке на сумму 100 тысяч гривен или более;
- приобрели драгоценные металлы или валюту на сумму 100 тысяч гривен и более;
- владеют жильем вне зоны боевых действий, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи;
- находились за границей без веских оснований в течение 30 дней и более.
Также выплаты прекратят для тех переселенцев, которые вернулись в свои дома, откуда ранее эвакуировались, или отбывают наказание в местах лишения свободы.
За какие тарифы придется платить больше
- Тарифы на воду
Стоимость водоснабжения осенью измениться, а размер повышения тарифа будет зависеть от региона. Поэтому изменения ожидают следующие общины:
- С 1 сентября 2024 года жители Виноградовской общины на Закарпатье столкнутся с повышением тарифов на услуги по водоснабжению. Новый тариф на централизованное водоснабжение составит 28,00 грн за кубометр, а на водоотвод – 29,80 грн за кубометр с учетом НДС.
- В то же время новые тарифы на водоснабжение и водоотвод введут и в Киевской области. В частности, будет пересмотрен тариф для коммунального предприятия "Гореничи", которое принадлежит Белогородскому сельскому совету Бучанского района. Для населения новый тариф на централизованное водоотведение составит 34,16 грн за кубометр с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей – 53,45 грн за кубометр.
Напомним! В небольших городах Украины уже фиксируется рост стоимости водоснабжения. Местные органы власти в этих регионах еще раньше получили право устанавливать тарифы на водоснабжение самостоятельно.
- Цена света
В сентябре бытовые потребители не почувствуют повышения цен на электроэнергию. Поэтому цены на свет останутся без изменений: 4,32 гривны за киловатт-час. Такой тариф останется актуальным до конца апреля 2025 года.
- Какими будут тарифы на газ
Что касается газа, то его стоимость для бытовых потребителей, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Между тем цены у других поставщиков будут колебаться от 7,7 гривны до 9,90 гривны за кубометр.
Интересно! Сейчас почти все украинские бытовые потребители (а это 98% или 12 миллионов домохозяйств) – получают газ от компании "Нафтогаз".
Будут ли выплачивать субсидии в сентябре
С 1 сентября украинцы продолжат получать субсидии для оплаты жилищных и коммунальных услуг, включая абонентское обслуживание, а также для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива. Кроме того, доступны денежные выплаты на управление многоквартирными домами.
Субсидии также покрывают расходы на поставку и распределение следующих коммунальных услуг:
- природный газ,
- электроэнергия,
- тепло,
- горячая вода,
- централизованное водоснабжение и водоотведение.
Обратите внимание! В сентябре также предусмотрены субсидии на обращение с бытовыми отходами.
Новые тарифы на пассажирские перевозки
Команда "Укрзализныци" разрабатывает новую тарифную модель для пассажирских перевозок, включая СВ и "Интерсити+". Одно из предложений предусматривает ежегодное повышение базовых тарифов с учетом инфляции, тогда как другое – учитывать популярность рейсов и время суток при определении стоимости билетов.
Последнее повышение тарифов произошло в декабре 2023 года, когда цены выросли на 3 – 72%. В первые шесть месяцев 2024 года "Укрзализныця" перевезла 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В июне были зафиксированы рекордные показатели: 100 тысяч пассажиров за день и 2,5 миллиона за месяц.