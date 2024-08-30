Более высокие налоги, зарплата учителей и отсрочка от мобилизации: что изменится с 1 сентября

В сентябре украинцев ожидают значительные изменения. Больше всего они будут касаться налоговых нововведений: украинцы будут платить более высокие налоги, а также увеличатся счета за коммунальные услуги. Изменится ли размер соцвыплат и повысят ли зарплаты учителям в новом учебном году, рассказываем далее.

Какие налоги вырастут из-за повышения военного сбора

Как рассказал нардеп Ярослав Железняк, финансовый комитет поддержал обновленную версию правительственного закона о повышении налогов. Известно, что в законопроекте ставка военного сбора для физических лиц возрастет с 1,5% до 5%.

Читайте также: Сработает ли экономическое бронирование: поиск баланса между Вооруженными Силами и экономикой

Также ожидаются изменения, которые коснутся ФЛП I, II и III групп:

Для ФЛП I и II группы военный сбор может быть установлен в размере 10% от минимальной зарплаты.

Предпринимателям, которые работают по III группе единого налога, планируют ввести военный сбор в размере 1%.

Обратите внимание! Министр финансов Сергей Марченко объясняет, что введение новых налоговых мер необходимо для повышения сборов, которые пойдут на нужды безопасности и обороны Украины.

В то же время с сентября 2024 года ожидается повышение стоимости новых автомобилей из-за внедрения военного сбора в размере 15% от их стоимости при первой регистрации. Впрочем, некоторые автодилеры уже прогнозируют возможный обвал рынка новых автомобилей.

Вместе с этим, правительство также планирует повысить акцизные налоги на топливо, что может привести к росту цен на автозаправочных станциях. Согласно новым нормам, акциз на бензин увеличится с 242,6 евро до 271,7 евро за тысячу литров, на дизельное топливо – с 177,6 евро до 215,7 евро, а на автогаз – с 55,6 евро до 59,2 евро.

Интересно! Национальный банк Украины прогнозирует, что в результате этого шага цены на топливо могут вырасти более чем на 9% до конца года.

Законодатели, которые инициировали повышение акцизов, утверждают, что эта мера направлена на ликвидацию дефицита государственного бюджета и может обеспечить дополнительные 30 миллиардов гривен поступлений в год.

А также планируется дополнительно:

Внедрение ежемесячных авансовых взносов для АЗС.

Финучреждения могут столкнуться с новым налогом в размере 25% прибыли.

Предусматривается также помесячная отчетность по НДФЛ для экономического бронирования.

Кто не получит отсрочку от мобилизации

В конце августа Верховная Рада проголосовала за новый законопроект. Согласно новому законодательству, право на отсрочку от военной службы потеряют следующие категории лиц:

Студенты и аспиранты, которые учатся заочно или в вечернее время, а также те, кто получает второе или третье высшее образование. Многодетные мужчины, имеющие задолженность по алиментам. Лица, которые ухаживают за мужем или женой с инвалидностью III группы. Родители-одиночки, если мать не лишена родительских прав, не является умершей или пропавшей без вести, и не отбывает наказание. Мужчины, которые ухаживают за лицами с инвалидностью I и II группы, при отсутствии других трудоспособных членов семьи. Лица, которые работают на предприятиях и в организациях Министерства обороны. Лица со статусом "ограниченно годный", из-за отмены этой категории. Мужчины, которые по результатам повторной военно-врачебной комиссии были признаны здоровыми. Те, кто имеет свидетельства об инвалидности I и II группы, выданные после 24 февраля 2022 года, должны пройти медосмотр повторно.

Вырастут ли зарплаты учителей с 1 сентября

С началом нового учебного года учителя в Украине надеются на повышение заработной платы, однако перспективы улучшения остаются неопределенными. Основной причиной является то, что 70% государственного бюджета пока направляются на оборону, что значительно усложняет возможность увеличения зарплат в секторе образования.

Сейчас заработная плата учителей выглядит следующим образом:

Молодой учитель без стажа работы получает самый низкий должностной оклад – 5 699 гривен.

Учитель первой категории имеет основную зарплату в размере 6 567 гривен, а с учетом надбавок – общая сумма достигает 12 906 гривен.

Учитель высшей категории в среднем зарабатывает 7 001 гривну, с доплатами и надбавками его доход составляет около 13 759 гривен.

Директор школы получает в среднем 16 102 гривны.

Когда ждать повышения зарплат педагогам Согласно последней информации, Министерство образования разработало концепцию повышения заработной платы. В обновленном законе об образовании предусматривается повышение окладов до уровня трех минимальных заработных плат. Однако это повышение может произойти не ранее 2025 года, и только при условии увеличения образовательной субвенции.

Продолжат ли выплаты переселенцам

Несмотря на слухи о возможной отмене, часть ВПЛ продолжит получать финансовую поддержку. С 1 сентября 2024 года внутренне перемещенным лицам, которые ранее получали помощь – продолжат выплаты еще на полгода.

Ирина Верещук Вице-премьер-министр – министр по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий Ко мне обращаются люди из числа ВПЛ, которые жалуются на то, что некоторые представители местной власти угрожают лишить их выплат, если дети не будут учиться в офлайн-режиме с 1 сентября. Это неправда, никто не имеет права лишить выплат только за то, что дети не будут учиться в очном режиме. Поэтому хочу успокоить мам, которые волнуются по этому поводу.

Сумма выплат останется неизменной: 3 тысячи гривен для людей с инвалидностью и детей, и 2 тысячи гривен – для других категорий переселенцев. Впрочем, с сентября государство прекратит выплаты для ВПЛ, которые осуществляли значительные финансовые расходы, в частности:

приобрели недвижимость (земельный участок, дом или квартиру) на сумму 100 тысяч гривен или более. За исключением случаев, когда жилье предоставлено государством;

приобрели автомобиль, с года выпуска которого прошло 5 лет или меньше;

владеют депозитом в банке на сумму 100 тысяч гривен или более;

приобрели драгоценные металлы или валюту на сумму 100 тысяч гривен и более;

владеют жильем вне зоны боевых действий, площадь которого превышает 13,65 квадратных метров на одного члена семьи;

находились за границей без веских оснований в течение 30 дней и более.

Также выплаты прекратят для тех переселенцев, которые вернулись в свои дома, откуда ранее эвакуировались, или отбывают наказание в местах лишения свободы.

За какие тарифы придется платить больше

Тарифы на воду

Стоимость водоснабжения осенью измениться, а размер повышения тарифа будет зависеть от региона. Поэтому изменения ожидают следующие общины:

С 1 сентября 2024 года жители Виноградовской общины на Закарпатье столкнутся с повышением тарифов на услуги по водоснабжению. Новый тариф на централизованное водоснабжение составит 28,00 грн за кубометр, а на водоотвод – 29,80 грн за кубометр с учетом НДС.

В то же время новые тарифы на водоснабжение и водоотвод введут и в Киевской области. В частности, будет пересмотрен тариф для коммунального предприятия "Гореничи", которое принадлежит Белогородскому сельскому совету Бучанского района. Для населения новый тариф на централизованное водоотведение составит 34,16 грн за кубометр с НДС, а для бюджетных учреждений и других потребителей – 53,45 грн за кубометр.

Напомним! В небольших городах Украины уже фиксируется рост стоимости водоснабжения. Местные органы власти в этих регионах еще раньше получили право устанавливать тарифы на водоснабжение самостоятельно.

Цена света

В сентябре бытовые потребители не почувствуют повышения цен на электроэнергию. Поэтому цены на свет останутся без изменений: 4,32 гривны за киловатт-час. Такой тариф останется актуальным до конца апреля 2025 года.

Какими будут тарифы на газ

Что касается газа, то его стоимость для бытовых потребителей, которые пользуются услугами компании "Нафтогаз", останется на уровне 7,96 гривны за кубометр. Между тем цены у других поставщиков будут колебаться от 7,7 гривны до 9,90 гривны за кубометр.

Интересно! Сейчас почти все украинские бытовые потребители (а это 98% или 12 миллионов домохозяйств) – получают газ от компании "Нафтогаз".

Будут ли выплачивать субсидии в сентябре

С 1 сентября украинцы продолжат получать субсидии для оплаты жилищных и коммунальных услуг, включая абонентское обслуживание, а также для приобретения сжиженного газа, твердого и жидкого печного топлива. Кроме того, доступны денежные выплаты на управление многоквартирными домами.

Субсидии также покрывают расходы на поставку и распределение следующих коммунальных услуг:

природный газ,

электроэнергия,

тепло,

горячая вода,

централизованное водоснабжение и водоотведение.

Обратите внимание! В сентябре также предусмотрены субсидии на обращение с бытовыми отходами.

Новые тарифы на пассажирские перевозки

Команда "Укрзализныци" разрабатывает новую тарифную модель для пассажирских перевозок, включая СВ и "Интерсити+". Одно из предложений предусматривает ежегодное повышение базовых тарифов с учетом инфляции, тогда как другое – учитывать популярность рейсов и время суток при определении стоимости билетов.

Последнее повышение тарифов произошло в декабре 2023 года, когда цены выросли на 3 – 72%. В первые шесть месяцев 2024 года "Укрзализныця" перевезла 13,3 миллиона пассажиров, что на 23% больше по сравнению с прошлым годом. В июне были зафиксированы рекордные показатели: 100 тысяч пассажиров за день и 2,5 миллиона за месяц.