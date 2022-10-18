Помощь из Восточной Азии
Как сообщили в Министерстве энергетики Украины, на встрече министра энергетики Украины Герман Галущенко с послом Японии в Украине Мацудой Кунинори, была обсуждена готовность японской стороны помочь с восстановлением поврежденных или разрушенных боевыми действиями объектов критической инфраструктуры Украины.
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Следовательно, помощь состоится путем предоставления необходимого оборудования и оборудования. Подходящие энергетические проекты будут осуществляться в сотрудничестве с японским агентством международного сотрудничества JICA.
Что будет с ЗАЭС
Российская армия систематически совершает ракетные атаки на объекты украинской энергетической инфраструктуры, в том числе под угрозой Запорожская атомная электростанция.
Герман Галущенко подчеркнул, что ЗАЭС имеет большое значение для энергетической безопасности Украины. Именно поэтому ее нужно немедленно деоккупировать, демилитаризовать и передать под полный контроль легитимного украинского оператора.
Сегодня снова обесточена и работает на дизель-генераторах Запорожская атомная электростанция. Это произошло вследствие повреждения подстанции, с которой питалась единая линия, объединяющая ЗАЭС с украинской энергосистемой,
– сообщил министр.
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Сколько в Украине повреждено энергетической инфраструктуры
По оценкам Юрия Корольчука, эксперта Института энергетических стратегий, с которыми он поделился с 24 каналом, в течение 10 – 12 октября россиянам удалось повредить около 7% инфраструктуры электрогенерации.
Вместо этого ТЭС и ТЭЦ производят суммарно около 25% электроэнергии в Украине.