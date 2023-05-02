Может ли экономика России начать восстановление: политолог оценил эффективность санкций

Издание Bloomberg сообщает, что уже в мае Россия сможет возобновить покупку иностранной валюты в собственные резервы в небольших количествах. Однако это не свидетельствует о том, что санкционный режим полностью не работает.

Об этом 24 Каналу рассказал политолог Олег Саакян. По его словам, это не указывает на то, что санкции против России оказались неэффективными. Однако они действительно работают не так, как ожидалось.

К теме Могут отправить в нокдаун, – экономист оценил уровень зависимости России от Китая.

Мир ожидал большего падения российской экономики

Как подчеркнул Саакян, мир действительно ожидал, что российская экономика будет менее адаптивной к санкционному давлению. Однако тут все оказалось немного по-другому по ряду причин.

Российский экономический аппарат, созданный системными либералами еще в начале 2000-х, продемонстрировал свою достаточно неплохую эффективность. Это едва ли не единственная область, где качество управления находилось на высоком уровне. Страх за жизнь является лучшей мотивацией для Набиуллиной и компании проявить свои таланты,

– отметил Саакян.

Также Россия начала активно внедрять опыт Ирана, Северной Кореи относительно "параллельного импорта" и обхождений различных правил, позволивших снизить негативный эффект. Впрочем, в большинстве своем санкционные пакеты работают. Одни – почти на 100%, другие – более чем на 50%.

"Удавка" вокруг России постепенно зажимается. А тамошняя экономика серьезно стагнирует. Для поддержания более-менее нормального уровня жизни они вынуждены палить золотовалютные резервы, перекредитировать собственную экономику и т.д.

Дожмут ли Соединенные Штаты своими санкциями Россию: смотрите видео

Конечно, как подчеркнул Саакян, России еще помогли высокие цены на нефть и газ за год. Это помогло им выиграть условный год. Однако сейчас у них накапливаются разные проблемы. А покупка валюты в резервы ничего не значит.

То, что покупают валюту в резервы – ни о чем не говорит. Можно посмотреть, насколько исполнен у них бюджет. Тогда становится понятно, что дефицит, запланированный на весь год, бюджет исчерпал в 1 квартале. Они уже сейчас опустились ниже запланированного дефицита. Поэтому придется пересматривать бюджет. И новые показатели также, вероятнее всего, будут пробиты,

– заметил Саакян.

Россия попала в технологическую изоляцию. Теперь ей гораздо труднее доставать те же чипы и другие важные запчасти. От этого падает производство. Где была 1000 продукции – теперь сотня. Где сотня – там теперь десяток.

Понятно, что оккупанты будут искать пути обхода санкций. Но сейчас Запад работает над тем, чтобы "залатать дыры". Этот процесс будет продолжаться вплоть до окончания войны.

Санкции против России: коротко