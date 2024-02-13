В Брюсселе состоялась неформальная дискуссия между чиновниками ЕС и представителями украинской власти и бизнеса. Украинская сторона недовольна блокированием границы и недавним предложением Еврокомиссии, что фактически предусматривает квоты на яйца, мясо птицы и сахар, передает корреспондентка 24 Канала в Брюсселе.

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Украина ввела экспортные лицензии

Неформальный диалог между европейской и украинской стороной состоялся на фоне бурных протестов фермеров в Европе и до сих пор заблокированной координационной платформой, где заседали Украина, Еврокомиссия и пять приграничных государств – членов ЕС.

После односторонних блокировок украинского зерна, Украина ввела экспортные лицензии, которые должны ограничить попадание сырья на рынки соседних стран. Впрочем, не все приграничные государства начали использовать этот механизм. В частности, Польша до сих пор не сняла запреты на национальном уровне, хотя это противоречит законодательству ЕС.

Украинский чиновник, пожелавший остаться анонимным, привел пример успешного партнерства с Румынией, что привело к изменению баланса в Черном море.

Я думаю, что когда мы выиграем эту войну, Украина и Румыния вместе будут иметь инфраструктуру для того, чтобы, скажем, конкурировать с Россией по поставкам зерна от Северной Африки до Ближнего Востока,

– сказал украинский чиновник "офф рек".

Зато инвестиции в инфраструктуру украинско – польской границы маловероятны, поскольку, по мнению собеседника, месседжи от части польской общины являются неправильными.

"В этом заключается разница с другим нашим соседом – Польшей, где, к сожалению, ксенофобские настроения в ультраправой общине привели к тому, что украинских фермеров вытеснили из этой торговой группы", – сказал представитель украинского правительства.

ЕС не сможет восполнить дефицит

Украинская сторона также выразила недовольство относительно предложения Еврокомиссии ввести автономные торговые меры в тех странах, которые сталкиваются с негативным влиянием на рынок от украинского экспорта "чувствительных продуктов" – зерна, сахара и яиц.

Украинский чиновник отметил, что в прошлом году Румыния лично обращалась в Киев с просьбой импортировать сахар, хотя сама Украина страдала от дефицита.

Собеседник сказал, что в случае полного запрета украинского сахара ЕС не сможет заполнить внутренний дефицит и будет закупать этот товар в Бразилии. Впрочем, по мнению Украины, это нелогично, поскольку именно наше государство находится на пути евроинтеграции.

Поэтому мы готовы публично заявить, что Украина будет надежным, предсказуемым партнером для фермеров,

– подчеркнул представитель украинской власти.

Обвинения отвергают

В ответ на слова украинской стороны еврочиновники отвергают обвинения поляков в ксенофобии, говорят, что главный фактор проблемы – это экономическое влияние.

Высокопоставленный чиновник ЕС выразил беспокойство от того, кто на самом деле выигрывает от либерализации торговли с Украиной из-за структуры украинского сельского хозяйства. По его словам, именно из-за этого переживают европейские фермеры.

В списке первой десятки, крупнейших владельцев земли в Украине, есть первые девять позиций – это компании, зарегистрированы за пределами прямо за пределами Украины. Но вопрос – хотим ли мы действительно поддержать Украину, или же олигархическую структуру украинского сельского хозяйства? – заметил собеседник.

Отметим, что в Европе продолжаются протесты фермеров, которые выступают против повышения себестоимости продукции и на чрезмерное регулирование в сфере защиты окружающей среды. Одной из причин также является и дешевый импорт из третьих стран с низкими стандартами. В частности, это касается и продуктов из Украины.