С 1 июля вернется НДС на топливо в размере 20%, а акцизы вырастет до 213 евро и 140 евро за 1000 литров на бензин и дизельное топливо соответственно. Исключение будет только, если горючее пойдет на нужды военным.

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В НБУ отметили, что горючее продолжит дорожать в следующем году, хотя это будет происходить более медленными темпами – до 20%.

Напомним, что в ноябре горючее подорожало на 59,4% в годовом исчислении и 1,3% в месячном. Рост цен в месячном измерении регулятор объяснил повышением издержек бизнеса и усилением спроса на фоне перебоев с электроснабжением.

Драйверы роста цен

Геннадий Рябцев прогнозирует, что драйверов роста цены горючего в следующем году может быть несколько.

Геннадий Рябцев Член Экспертного совета Министерства энергетики Несовершенство логистических цепочек и отсутствие возложенной на трейдеров ответственности. Отсутствие в государстве каких-либо средств контроля и сокращения объемов поставок нефтепродуктов на европейский рынок после введения эмбарго как 5 декабря, так и 5 февраля следующего года.

Нефтяное эмбарго

К слову, Сергея Куюн также отмечает, что в результате эмбарго на российские нефтепродукты цена горючего может возрасти.

Сергей Куюн Директор Консалтинговой группы "А-95" Я это не исключаю, потому что это значит, Европе придется заместить где-то 40% поставок своего дизельного топлива. Это очень много, Европа очень большой рынок. Это где-то в районе 3 миллиона тонн в месяц. У нас (в Украине – 24 канала), видимо, потребление будет где-то 5 миллионов тонн в год. А здесь 3 миллиона в месяц – очень существенные объемы.

Что следует знать о нефтяном эмбарго С 5 декабря действует эмбарго на российскую нефть и ценовой потолок в 60 долларов за баррель, введенный странами G7, ЕС и Австралией. Такие санкции запрещают европейским компаниям страховать перевозку российской нефти морским путем в третьи страны. А уже с 5 февраля следующего года эти же ограничения будут касаться и российских нефтепродуктов. Ограничения предусматривают, что компании не смогут предоставлять страховые и другие услуги для морской перевозки российской нефти в третьи страны, если она будет куплена выше ценового потолка.

Как вырастет цена горючего в 2023 году

Директор "А-95" считает, что в Европе постараются заменить российские нефтепродукты и будут покупать не у агрессорки. Однако следует отметить тот факт, что все эти новые источники поставки удалены. Речь идет об Азии, Арабских странах. Также из-за этого вырастет и цена, ведь вырастет стоимость логистики

Из Индии, например, танкер уходит три недели, а из Приморска русского – три дня. Конечно, это другое транспортное плечо, другие цены и так далее. Поэтому я не исключаю, что из-за этого ажиотажа и большого спроса цена может расти до какого-то периода, пока рынок не найдет замену этим ресурсам. А потом, когда это выйдет на какие-то стабильные рельсы, я думаю, что цена уравновешивается. Эта транспортная составляющая – она большая, это будет дороже, чем из России везти, но это не какие-то космические цифры. Условно говоря, это будет дороже две-три гривны за литр – это максимум,

– прогнозирует Куюн.

Поэтому нельзя сказать, что это в разы или в десятки процентов удорожания. Я не исключаю, что эти месяцы до 5 февраля и февраль – они будут напряжены, а напряжение – это всегда высокая цена.

Но опять мы живем в такое время, что никто ничего утвердительно сказать не могу. Смотрите, как все ожидали нефтяного эмбарго, возможно, это россияне разгоняли. "Все пропало, цены взлетят, нефти не будет, дефицит". И что? Неделя – две мы прожили с этим, а цены не только не выросли, они упали. Поэтому вот как будет с продуктом здесь тоже сложно утверждать. В принципе, по теории, каково оно должно быть: рост цены, это подтянет стоимость на мировом рынке.