З 1 липня повернеться ПДВ на пальне у розмірі 20%, а акцизи зросте до 213 євро та 140 євро за 1000 літрів на бензин і дизельне пальне відповідно. Вийняток буде лише, якщо пальне піде на потреби військовим.
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У НБУ зазначили, що пальне продовжить дорожчати у наступному році, хоча це й відбуватиметься повільнішими темпами – до 20%.
Драйвери зростання цін
Геннадій Рябцев прогнозує, що драйверів зростання ціни пального у наступному році може бути декілька.
Недосконалість логістичних ланцюжків і відсутність покладеної на трейдерів відповідальності. Відсутність у державі будь-яких засобів контролю й скорочення обсягів постачань нафтопродуктів на європейський ринок після запровадження ембарго, як 5 грудня, так і 5 лютого наступного року.
Нафтове ембарго
До слова, Сергія Куюн також зауважує, що внаслідок ембарго на російські нафтопродукти ціна пального може зрости.
Я це не виключаю, тому, що це означає, Європі доведеться замістити десь 40% постачань свого дизельного палива. Це дуже багато, Європа – дуже великий ринок. Це десь в районі 3 мільйонів тонн на місяць. У нас (в Україні – 24 канал), мабуть, споживання буде десь 5 мільйонів тонн за рік. А тут 3 мільйони на місяць – дуже суттєві обсяги.
Як зросте ціна пального у 2023 році
Директор "А-95" вважає, що в Європі будуть намагатись замінити російські нафтопродукти й купуватимуть не в агресорки. Однак потрібно зауважувати той факт, що всі ці нові джерела постачання віддалені. Мовиться про Азію, Арабські країни. Також через це зросте й ціна, адже зросте вартість логістики
З Індії, наприклад, танкер іде три тижні, а з Приморська російського – три дні. Звичайно, що це інше транспортне плече, інші ціни й так інше. Тому я не виключаю, що через цей ажіотаж і великий попит ціна може зростати до якогось періоду, доки ринок не знайде заміну цим ресурсам. А потім, коли це вийде на якісь стабільні рейки, я думаю, що ціна врівноважиться. Ця транспортна складова – вона велика, це буде дорожче, ніж з Росії везти, але це не є якісь космічні цифри. Умовно кажучи, це буде дорожче на дві–три гривні за літр – це максимум,
– прогнозує Куюн.
Тому не можна сказати, що це в рази чи в десятки відсотків подорожчання. Я не виключаю, що оці місяці до 5 лютого і лютий – вони будуть напружені, а напруга – це завжди висока ціна.
Але знову таки ми живемо в такий час, що ніхто нічого ствердно сказати не можу. Дивіться, як всі очікували нафтового ембарго, можливо, це росіяни розганяли. "Все пропало, ціни злетять, нафти не буде, дефіцит". І що? Тиждень – два ми прожили з цим, а ціни не те що не зросли, вони впали. Тому от як буде з продуктом тут теж важко стверджувати. В принципі, по теорії, як воно має бути: зростання ціни, це підтягне вартість на світовому ринку.