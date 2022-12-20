Укрэнерго получило оборудование на 100 тысяч долларов

Оборудование для Укрэнерго уже готовится устанавливать на одну из поврежденных обстрелов электроподстанций.

Как оборудование поможет

Оборудование было сделано специально под нужды "Укрэнерго" ведущей американской компанией SEL. Оно позволит управлять технологическими процессами, своевременно выявлять проблемы в оборудовании и предотвращать возникновение аварий.

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Новое оборудование общей стоимостью свыше 100 тысяч долларов от наших американских партнеров из USAID уже готовится для установки на одну из поврежденных обстрелами россиян подстанций.

– сообщают в "Укрэнерго".

что 105 единиц такого оборудования бесплатно предоставили Украине.

По информации от "Укрэнерго", это и другое замененное оборудование позволят возобновить работу подстанции, а с ней и стабильность энергоснабжения.

Энергетическое оборудование от Азербайджана

Украина получила первую партию гуманитарной помощи от Азербайджана, содержащую энергетическое оборудование. Он будет использоваться операторами системы распределения Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующими компаниями.

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Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии,

– сообщается в заявлении.

Азербайджан оказал энергетическую гуманитарную помощь на более чем 800 тысяч долларов.