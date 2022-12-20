Как оборудование поможет
Оборудование было сделано специально под нужды "Укрэнерго" ведущей американской компанией SEL. Оно позволит управлять технологическими процессами, своевременно выявлять проблемы в оборудовании и предотвращать возникновение аварий.
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Новое оборудование общей стоимостью свыше 100 тысяч долларов от наших американских партнеров из USAID уже готовится для установки на одну из поврежденных обстрелами россиян подстанций.
– сообщают в "Укрэнерго".
По информации от "Укрэнерго", это и другое замененное оборудование позволят возобновить работу подстанции, а с ней и стабильность энергоснабжения.
Энергетическое оборудование от Азербайджана
Украина получила первую партию гуманитарной помощи от Азербайджана, содержащую энергетическое оборудование. Он будет использоваться операторами системы распределения Николаевской, Сумской, Херсонской, Харьковской, Запорожской, Черниговской областей и генерирующими компаниями.
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Первая партия оборудования из Азербайджана весом более 52 тонн состоит из 45 силовых трансформаторов и 5 электростанций резервного питания разной мощности. В ближайшее время планируется отправка второй партии,
– сообщается в заявлении.