Як обладнання допоможе

Обладнання було виготовлено спеціально під потреби "Укренерго" провідною американською компанією SEL. Воно дозволить керувати технологічними процесами, вчасно виявляти проблеми в обладнанні та запобігати виникненню аварій.

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Нове обладнання загальною вартістю понад 100 тисяч доларів від наших американських партнерів з USAID вже готується для встановлення на одну з пошкоджених обстрілами росіян підстанцій,

– повідомляють в "Укренерго".

Важливо, що 105 одиниць такого обладнання безкоштовно надали Україні.

За інформацією від "Укренерго", це та інше замінене обладнання дозволять відновити роботу підстанції, а з нею – і стабільність енергопостачання.

Енергетичне обладнання від Азербайджану

Україна отримала першу партію гуманітарної допомоги від Азербайджану, яка містила енергетичне обладнання. Воно буде використовуватися операторами системи розподілу Миколаївської, Сумської, Херсонської, Харківської, Запорізької, Чернігівської областей та генерувальними компаніями.

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Перша партія обладнання з Азербайджану вагою понад 52 тонни складається з 45 силових трансформаторів і 5 електростанцій резервного живлення різної потужності. Найближчим часом планується надсилання другої партії,

– повідомляється в заяві.

Зверніть увагу, Азербайджан надав енергетичну гуманітарну допомогу на більш ніж 800 тисяч доларів.