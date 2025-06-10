Россиянам будет становиться все хуже: какое решение приняло российское правительство

Российское правительство продолжает давить на россиян, критикующих власть. Новым решением Кремль хочет ограничить тех граждан, которые выехали за границу.

Какое решение планирует принять Кремль

Как сообщают российские СМИ, правительство России поддержало законопроект, позволяющий арестовывать имущество россиян, находящихся за рубежом и критикующих российскую власть.

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Заметьте! В мае Госдума России одобрила этот документ в первом чтении. Окончательно принять это решение должны до завершения весенней сессии, то есть – 3 августа.

Причинами для конфискации названы:

дискредитация российской армии;

распространение материалов, считающихся экстремистскими;

нарушение правил деятельности для лица, которое признано иноагентом;

пропаганда и демонстрация символики, которая признана нацистской;

призыв к нарушению территориальной целостности России;

отождествление нацистской Германии и СССР;

разжигание вражды;

злоупотребление "свободой массовой информации".

Депутат "Единой России" Айрат Фаррахов заметил, что впоследствии этот перечень может быть расширен. Что именно планируют конфисковывать:

недвижимость;

банковские счета;

финансовые активы.

Обратите внимание! Арест с имущества будет снят только после того, как лицо оплатит штраф за нарушение.