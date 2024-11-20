Пенсия для военнослужащих: как ее оформить и какие документы нужны

Для того, чтобы получить пенсию, военным нужно подать заявление и необходимые документы в районный ТЦК и СП по месту регистрации. Пенсии военнослужащих предоставляются по другим правилам, чем пенсии гражданских.

Какие документы нужны для оформления пенсии

Существует три типа пенсий: за выслугу лет, по инвалидности и в случае потери кормильца, сообщает 24 Канал со ссылкой на ВРУ.

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Перечень документов, подаваемых для оформления пенсии:

заявка;

денежный аттестат (с последнего места службы);

справка о размере дополнительных выплат (надбавки, доплаты, повышения) и премии для исчисления пенсии согласно Закону Украины "О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы";

выписки из приказов о зачислении и исключении из списков личного состава воинской части;

паспорт;

налоговый номер;

выписка о месте регистрации;

справка ОК-5 из Пенсионного фонда Украины;

справка из банка о реквизитах счета.

Для пенсии по инвалидности нужно подать такие дополнительные документы:

справка медико-социальной экспертной комиссии;

свидетельство о болезни или выписка из ВВК.

Как начисляется выплата

Заявление и документы для оформления пенсии следует подать лично в районный ТЦК и СП по месту регистрации.

ТЦК и СП принимают заявление и необходимые документы, а также запрашивают в воинских частях финансовые и другие необходимые для назначения пенсии документы.

Обратите внимание! После этого собранный пакет документов передается в областной ТЦК и СП, и уже после обработки дела оно направляется в Пенсионный фонд Украины.