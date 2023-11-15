Как можно сэкономить своими силами
- Замена батарей
Старые батареи часто не регулируются, что приводит к тому, что семья может переплачивать за потребленное тепло. Прекрасным способом для сбережения будет приобрести современные радиаторы, благодаря которым в доме можно регулировать температуру даже отдаленно.
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- Отдельный счетчик
Из-за того, что в большинстве многоквартирных домов общий расход тепла делится пропорционально количеству квартир, платежка за тепло приходит значительно больше. Впрочем, можно установить отдельный счетчик. Так экономить станет легче, ведь платить придется только за то, что использовал.
Коллективные решения пользователей
Для более эффективной сбережения на теплоснабжении без соседей не обойтись. Речь идет как о согласии на установку индивидуального теплового пункта, так и на утепление всего многоквартирного дома.
- Индивидуальный тепловой пункт
Индивидуальный тепловой пункт с общедомовым счетчиком и погодным регулятором тепла реагируют на температуру воздуха на улице. И в соответствии с этими показателями подавать нужное количество тепла в дом.
- Утепление дома
Утеплить можно будет окна, стены, крышу, а также перекрыть подвал. Впрочем, здесь есть один нюанс – дома высотой более 26,5 метра утепляются исключительно из негорючих материалов. А это минеральная, каменная или базальтовая вата.
Дешевое и сердитое сбережение
Все вышеописанные способы будут нуждаться в средствах, но что делать, если финансы ограничены. Здесь можно использовать несколько легких и простых лайфхаков.
- Теплозащитный экран между стеной и батареей по такому принципу алюминиевое покрытие будет отражать тепло и направлять его внутрь комнаты. Тепло будет сохраняться.
- Снимите декоративные решетки из батарей. Они могут экранировать около 20% тепла батареи.
- Специальная прозрачная пленка на окнах – это может обеспечить дополнительные несколько теплых градусов в зонах у окон.
- Перекрасьте батареи в темный цвет. Черный цвет излучает на 8% больше тепла.
- Проветривайте помещение, но правильно. Когда вы открываете окна для того, чтобы проветрить комнату, в режиме "проветривания" и оставляете их открытыми на долгое время, тепло убегает из дома, впрочем, не медленно, как мы думали ранее. Лучше проветривать комнату с открытыми окнами, но на короткий период.