Как можно сэкономить своими силами

Замена батарей

Старые батареи часто не регулируются, что приводит к тому, что семья может переплачивать за потребленное тепло. Прекрасным способом для сбережения будет приобрести современные радиаторы, благодаря которым в доме можно регулировать температуру даже отдаленно.

К теме "Третья платежка" за газ: за что будут доплачивать украинцы в 2024 году

Отдельный счетчик

Из-за того, что в большинстве многоквартирных домов общий расход тепла делится пропорционально количеству квартир, платежка за тепло приходит значительно больше. Впрочем, можно установить отдельный счетчик. Так экономить станет легче, ведь платить придется только за то, что использовал.

Обратите внимание! Установить такие счетчики можно только в том случае, если в доме горизонтальное разведение системы отопления. То есть когда в доме можно зафиксировать, сколько тепла зашло в каждую конкретную квартиру.

Коллективные решения пользователей

Для более эффективной сбережения на теплоснабжении без соседей не обойтись. Речь идет как о согласии на установку индивидуального теплового пункта, так и на утепление всего многоквартирного дома.

Индивидуальный тепловой пункт

Индивидуальный тепловой пункт с общедомовым счетчиком и погодным регулятором тепла реагируют на температуру воздуха на улице. И в соответствии с этими показателями подавать нужное количество тепла в дом.

Утепление дома

Утеплить можно будет окна, стены, крышу, а также перекрыть подвал. Впрочем, здесь есть один нюанс – дома высотой более 26,5 метра утепляются исключительно из негорючих материалов. А это минеральная, каменная или базальтовая вата.

Дешевое и сердитое сбережение

Все вышеописанные способы будут нуждаться в средствах, но что делать, если финансы ограничены. Здесь можно использовать несколько легких и простых лайфхаков.