Каким пенсионерам стоит платить налог на доходы
- Пенсионеры, которые продолжают работать, платят налог на доходы физических лиц (18%) и военный сбор (5%).
- Пенсии, не превышающие 24 тысячи гривен ежемесячно, не облагаются налогами.
Пенсионеры, которые несмотря на свой возраст продолжили работать в 2025 году, платят налоги в соответствии с общими условиями. Таким образом, их заработные платы облагаются стандартными налоговыми ставками, которые составляют на сегодня в целом 23%.
Какие налоги платят пенсионеры
Официально трудоустроенный пенсионер платит с зарплаты налог на доходы физических лиц (НДФЛ) и военный сбор, которые на сегодня составляют 18% и 5% соответственно, передает 24 Канал.
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Как рассчитать сколько налогов придется заплатить:
- Если заработная плата у пожилого человека составляет 10 тысяч гривен, то размер НДФЛ составляет 1 800 гривен, а военный сбор – 500 гривен.
- В общем, с зарплаты пенсионера будет удерживаться 2 300 гривен налогов.
Кто из пенсионеров не платит налоги
Сейчас не все пенсионные выплаты подлежат налогообложению в Украине. Речь идет о тех, чей размер не превышает 24 тысяч гривен ежемесячно, а это 3 минимальные заработные платы в 2025 году.
Напоминаем! В этом году минимальная пенсия составляет 2 361 гривну и не облагается налогом. Не платят налоги также пенсионеры, которые не работают и не получают других доходов, кроме пенсии.
Зато стоит помнить, что если общий доход пенсионера вместе с пенсией, зарплатой, дивидендами и т.д., превышает лимит в 24 тысяч гривен, то лицо будет вынуждено платить 15% или 20% налога, в зависимости от того насколько сумма общего дохода превышает установленный лимит.