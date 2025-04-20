Инвалидность вследствие войны: кто имеет право и как оформить статус
- Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить военнослужащие и гражданские, которые пострадали от вооруженного конфликта, в частности из-за ранения, травмы или участия в АТО.
- Подать заявление на получение статуса можно лично или онлайн через "Дія", предоставив необходимые документы, такие как медицинское заключение и справка о несудимости.
Министерство юстиции предоставило разъяснения о порядке получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. В сообщении говорится о категориях лиц, имеющих на это право, и перечень необходимых документов для оформления.
Кто может получить статус лица с инвалидностью в результате войны
Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить как военнослужащие, так и гражданские лица, пострадавших от вооруженного конфликта, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.
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А именно претендовать на статус лица с инвалидностью вследствие войны могут те, кто получил ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания в результате боевых действий, прохождения службы, участия в АТО или операциях по обеспечению безопасности, пребывания в зонах боевых действий, выполнения работ по разминированию или участия в протестах с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.
Как подать заявление на получение статуса
Подать заявление на получение статуса можно лично: в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе. Альтернативно это можно сделать онлайн: через портал или приложение "Дія", а также через Реестр административных услуг.
Чтобы подать заявление, необходимо подготовить следующие документы:
- документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращение осуществляет он);
- копию справки ВПЛ (при наличии);
- справку о несудимости, оформленную в "Дії" не позднее чем за 5 дней до подачи;
- медицинское заключение-выписку из решения экспертной команды или справку МСЭК;
- фотографию заявителя;
- документы, подтверждающие участие в боевых действиях, АТО, мероприятиях по нацбезопасности, разминировании и тому подобное.