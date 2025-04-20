Инвалидность вследствие войны: кто имеет право и как оформить статус

Министерство юстиции предоставило разъяснения о порядке получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. В сообщении говорится о категориях лиц, имеющих на это право, и перечень необходимых документов для оформления.

Кто может получить статус лица с инвалидностью в результате войны

Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить как военнослужащие, так и гражданские лица, пострадавших от вооруженного конфликта, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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А именно претендовать на статус лица с инвалидностью вследствие войны могут те, кто получил ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания в результате боевых действий, прохождения службы, участия в АТО или операциях по обеспечению безопасности, пребывания в зонах боевых действий, выполнения работ по разминированию или участия в протестах с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Как подать заявление на получение статуса

Подать заявление на получение статуса можно лично: в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе. Альтернативно это можно сделать онлайн: через портал или приложение "Дія", а также через Реестр административных услуг.

Чтобы подать заявление, необходимо подготовить следующие документы:

документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращение осуществляет он);

копию справки ВПЛ (при наличии);

справку о несудимости, оформленную в "Дії" не позднее чем за 5 дней до подачи;

медицинское заключение-выписку из решения экспертной команды или справку МСЭК;

фотографию заявителя;

документы, подтверждающие участие в боевых действиях, АТО, мероприятиях по нацбезопасности, разминировании и тому подобное.