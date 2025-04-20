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Экономика Соцвыплаты Инвалидность вследствие войны: кто имеет право и как оформить статус
20 апреля, 14:40
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Инвалидность вследствие войны: кто имеет право и как оформить статус

Екатерина Добровольская
Основні тези
  • Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить военнослужащие и гражданские, которые пострадали от вооруженного конфликта, в частности из-за ранения, травмы или участия в АТО.
  • Подать заявление на получение статуса можно лично или онлайн через "Дія", предоставив необходимые документы, такие как медицинское заключение и справка о несудимости.

Министерство юстиции предоставило разъяснения о порядке получения статуса лица с инвалидностью вследствие войны. В сообщении говорится о категориях лиц, имеющих на это право, и перечень необходимых документов для оформления.

Кто может получить статус лица с инвалидностью в результате войны

Статус лица с инвалидностью вследствие войны могут получить как военнослужащие, так и гражданские лица, пострадавших от вооруженного конфликта, передает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

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А именно претендовать на статус лица с инвалидностью вследствие войны могут те, кто получил ранения, травмы, контузии, увечья или заболевания в результате боевых действий, прохождения службы, участия в АТО или операциях по обеспечению безопасности, пребывания в зонах боевых действий, выполнения работ по разминированию или участия в протестах с 21 ноября 2013 до 21 февраля 2014 года.

Как подать заявление на получение статуса

Подать заявление на получение статуса можно лично: в подразделении по вопросам ветеранской политики или в ЦНАПе. Альтернативно это можно сделать онлайн: через портал или приложение "Дія", а также через Реестр административных услуг.

Чтобы подать заявление, необходимо подготовить следующие документы:

  • документ, подтверждающий полномочия представителя (если обращение осуществляет он);
  • копию справки ВПЛ (при наличии);
  • справку о несудимости, оформленную в "Дії" не позднее чем за 5 дней до подачи;
  • медицинское заключение-выписку из решения экспертной команды или справку МСЭК;
  • фотографию заявителя;
  • документы, подтверждающие участие в боевых действиях, АТО, мероприятиях по нацбезопасности, разминировании и тому подобное.

В каком случае могут отказать в статусе лица с инвалидностью

Отказ может быть предоставлен, если отсутствуют необходимые документы, подана ложная информация или обнаружены поддельные документы, есть обвинительный приговор суда за умышленное тяжкое или особо тяжкое преступление, совершенное во время участия в боевых действиях, или если инвалидность не связана с участием в указанных мероприятиях.