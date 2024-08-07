Как подать заявку на субсидию через ЦНАП
Субсидию назначают для домохозяйств, которые не могут самостоятельно оплачивать коммунальные услуги из-за низкого дохода.
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Отправить документы на субсидию можно по почте или предоставить их лично в ЦНАП. Среди них должны быть:
- заявление о назначении и предоставлении жилищной субсидии;
- декларация о доходах и расходах лиц, которые обратились за назначением жилищной субсидии;
- в отдельных случаях подаются дополнительные документы.
Большинству получателей субсидии на следующий период их будут начислять автоматически.
Однако, если уровень доходов в семье изменился, стоит сразу сообщить об этом ПФУ. К тому же субсидию могут отменить, если возникнет задолженность по оплате коммуналки.