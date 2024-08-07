Як подати заявку на субсидію через ЦНАП
Субсидію призначають для домогосподарств, які не можуть самостійно оплачувати комунальні послуги через низький дохід.
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Відправити документи на субсидію можна поштою або надати їх особисто у ЦНАП. Серед них мають бути:
- заява про призначення та надання житлової субсидії;
- декларація про доходи і витрати осіб, які звернулися за призначенням житлової субсидії;
- в окремих випадках подаються додаткові документи.
Більшості отримувачів субсидії на наступний період їх нараховуватимуть автоматично.
Проте, якщо рівень доходів у сім'ї змінився, варто одразу повідомити про це ПФУ. До того ж субсидію можуть скасувати, якщо виникне заборгованість з оплати комуналки.