Российские олигархи потратили миллионы на то, чтобы попытаться отменить персональные санкции. Друзья Путина пытались избежать ограничений через американскую юридическую фирму.

Как друзья Путина пытаются отменить санкции

Фирма Rathmell Short LLP из Вашингтона должна была лоббировать отмену персональных санкций против топ-менеджеров "Ростеха" Сергея Чемезова и Василия Бровко, сообщает 24 Канал со ссылкой на X.

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Еще в начале 2025 года Бровко и Чемезов начали этот процесс. Нужно заметить, что для использования услуг юристов, олигархи используют "лазейку" в юридической системе.

В марте Rathmell Short LLP подписали с олигархами контракт на 2,6 миллиона долларов. Согласно этому соглашению, фирма должна была помочь Бровко и Чемезову сориентироваться в американском санкционном законодательстве, говорится, в частности о таких услугах:

подготовке запросов для того, чтобы олигархов исключили из черных списков;

взаимодействии с Госдепом;

взаимодействие с Управлением по контролю за иностранными активами (OFAC).

Заметьте! Правила OFAC позволяют подсанкционным лицам обращаться за юридической помощью.

Кэти Ливингстон Журналист Это дело, касающееся ключевых союзников Путина, многомиллионного гонорара и лоббистской работы в юридических кулуарах, показывает, как некоторые из наиболее связанных с Кремлем фигур до сих пор находят черные ходы в американские системы права и влияния.

Эти олигархи находятся под санкциями из-за поддержки российской агрессии против Украины. По состоянию на сейчас, известно, что Чемезова и Бровко интересует отмена: