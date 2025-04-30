Благодаря чему поддерживается энергосистема Украины

По состоянию на сейчас, восстановлено примерно 1,5 гигаватта мощностей, которые были повреждены в результате российских атак, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Читайте также Выплаты выросли не у всех: кому из пенсионеров на самом деле повысили пенсии в апреле

Обратите внимание! Минэнерго сообщает, что с 30 декабря 2024 года ограничения электроэнергии для бытовых потребителей не применялись. А вот для бизнеса они были минимизированы.

Денис Шмыгаль Премьер-министр Украины Важно также сохранить ритмичную международную поддержку. Работает хаб экстренной энергетической помощи. Благодаря этому получили 1 761 гуманитарный груз весом 22,6 тысяч тонн от 38 стран. В целом 146 компаний энергетического сектора получили помощь. А в фонде поддержки энергетики Украины собрано примерно 1,2 миллиарда евро донорских средств.

Во время заседания антикризисного штаба чиновники говорили о нынешних потребностях энергетических предприятий. Особое внимание уделялось городам, что больше всего страдают от российских обстрелов.

Ситуация в этих населенных пунктах из-за российских обстрелов тяжелая. Премьер-министр поручил провести заседание ТЭБ и ЧС по подготовке к следующему осенне-зимнему периоду и рассмотрения возможности введения специальных ускоренных подходов к восстановлению инфраструктуры теплоснабжения,

– говорится в сообщении Кабмина.

Обратите внимание! Во время заседания обсуждалась ситуация, в частности, в таких городах как Сумы, Николаев, Днепр, Одесса.