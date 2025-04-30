Завдяки чому підтримується енергосистема України

Станом на зараз, відновлено приблизно 1,5 гігавата потужностей, які були пошкоджені внаслідок російських атак, повідомляє 24 Канал з посиланням на Урядовий портал.

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Зверніть увагу! Міненерго повідомляє, що з 30 грудня 2024 року обмеження електроенергії для побутових споживачів не застосовувались. А от для бізнесу вони були мінімізовані.

Денис Шмигаль Прем'єр-міністр України Важливо також зберегти ритмічну міжнародну підтримку. Працює хаб екстреної енергетичної допомоги. Завдяки цьому отримали 1 761 гуманітарний вантаж вагою 22,6 тисяч тонн від 38 країн. Загалом 146 компаній енергетичного сектору отримали допомогу. А у фонді підтримки енергетики України зібрано приблизно 1,2 мільрди євро донорських коштів.

Під час засідання антикризового штабу урядовці говорили про теперішні потреби енергетичних підприємств. Особлива увага приділялась містам, що найбільше страждають від російських обстрілів.

Ситуація у цих населених пунктах через російські обстріли важка. Прем'єр-міністр доручив провести засідання ТЕБ і НС щодо підготовки до наступного осінньо-зимового періоду та розгляду можливості запровадження спеціальних прискорених підходів до відновлення інфраструктури теплопостачання,

– йдеться в повідомленні Кабміну.

Зауважте! Під час засідання обговорювалась ситуація, зокрема, у таких містах як Суми, Миколаїв, Дніпро, Одеса.