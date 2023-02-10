Как украинцам получить 6600 гривен от ООН
Источник:Агентство ООН по делам беженцев
С начала января этого года в Украине возобновили прием заявок на денежную помощь от Агентства ООН по делам беженцев. Максимальная сумма пособия на одного человека составляет 6600 гривен.
Кто может получить помощь
Денежные выплаты в приоритете предоставляются уязвимым категориям лиц среди ВПЛ, пострадавшим от военных действий и проживающим неподалеку от зон ведения боевых действий.
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Кроме того, доход в семье не должен превышать 5 400 гривен на человека, а помощь от международной организации должна получаться впервые. Предпочтение отдается гражданам из следующих категорий уязвимости:
- переселенцы, переместившиеся после 24 февраля 2022;
- лица, не выезжавшие после 24 февраля, но пострадавшие от военных действий в Днепропетровской, Полтавской, Одесской, Запорожской, Кировоградской, Черкасской, Харьковской, Черниговской, Сумской областях;
- люди, которые из-за военных действий были вынуждены покинуть свои дома, но вернулись к постоянному месту жительства (в частности, и из-за границы).
Первоочередное право на получение помощи имеют следующие семьи:
- семья, имеющая только одного из родителей с детьми младше 18 лет или с престарелыми (55 лет и старше);
- семья, которую возглавляет одна одинокая/несколько одиноких пожилых людей (55 лет и старше) или пожилого возраста с одним ребенком или несколькими детьми младше 18 лет;
- семья с одним или несколькими лицами с особыми потребностями;
- приемные семьи, которые занимаются детьми без сопровождения, и детьми, разведенными с родителями (необходимо документальное подтверждение).
Как подать заявку на получение помощи
Для подачи заявки на получение выплат нужно обратиться в благотворительного фонда Право на защиту, являющегося партнером УВКБ ООН. Пункты регистрации есть во Львове, Полтаве, Кременчуге, Черкассах, Кропивницком, Днепре, Запорожье, Чернигове, Кривом Рогу, Харькове, Одессе, Николаеве и других городах.
Их местонахождение и графики работы можно просмотреть по ссылке. При возникновении дополнительных вопросов можно обратиться по телефону 0 800 307 711.
Какие выплаты предусматривает программа
При соответствии всем критериям фонд будет выплачивать 2220 гривен в течение трех месяцев. Эта сумма рассчитана на одного человека, то есть, если в семье три человека, то за три месяца можно получить 19 980 гривен.
Какие документы взять с собой
При подаче заявки необходимо иметь с собой оригиналы следующих документов для каждого члена семьи:
- налоговый номер;
- национальный паспорт или другие документы, удостоверяющие личность;
- справка ВПЛ (при наличии);
- банковская карта главного заявителя (карточки есть Помощь не подходят);
- свидетельство о рождении детей (при наличии);
- документ, удостоверяющий законную опеку над ребенком (при наличии);
- удостоверение/медицинская справка в случае инвалидности или хронического заболевания (при наличии).
Какую еще помощь можно получить
- Украинцы, пострадавшие от войны, могут получать трехмесячную помощь от чешской благотворительной организации "Люди в беде". Размер пособия составляет 2220 гривен на одного человека.
- Граждане, потерявшие часть заработка в результате боевых действий, могут получать помощь по частичной безработице.
- Украинские переселенцы могут получить гранты на сумму 1050 долларов для собственного бизнеса от Дании.