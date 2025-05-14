Какая сумма от зарплаты отчисляется на пенсионные взносы

Чтобы будущая пенсия начислялась, украинцы должны платить обязательные страховые взносы с заработной платы. Именно эти средства направляются в Пенсионный фонд.

Сколько идет с зарплаты в ПФУ

Размер взносов определен законом – это фиксированный процент от зарплаты пишет 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

Читайте также Какая пенсия будет у украинца с 21 годом стажа

С 1 апреля 2024 года минимальная зарплата составляет 8 000 гривен и по состоянию на май 2025 года осталась без изменений.

От размера минимальной зарплаты зависит и сумма обязательных взносов в Пенсионный фонд. Минимальный страховой взнос составляет 22% от минимальной зарплаты.

В Пенсионном фонде объясняют: чтобы зачислился один месяц страхового стажа, нужно уплатить не менее этой суммы.

Заметьте! По состоянию на апрель 2024 года это 1 760 гривен (22% от 8 000 гривен). Если взнос будет меньше – месяц в стаж не учтут.