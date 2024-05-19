Какие доплаты за сверхнормативный стаж

Необходимый стаж для выхода на пенсию составляет 25 лет для мужчин и 20 лет для женщин. За каждый сверхурочный год стажа происходит доплата к пенсии в размере 1% от размера пенсии, но не более 1% от прожиточного минимума.

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Это касается тех, кто вышел на пенсию до октября 2011 года. Те, кто вышел на пенсию позже, получают компенсацию за более 35 лет стажа для мужчин и 30 лет для женщин.

Например! Если лицо имеет 30 лет сверхурочного стажа, а прожиточный минимум сейчас составляет 2 361 гривну, то максимальная сумма компенсации за стаж может достигать 708 гривен. То есть, то есть по 23,61 гривны. за каждый год превышения стажа.

Стаж работающих пенсионеров

Для пенсионеров, которые продолжают работать, используется предыдущий размер прожиточного минимума при расчете пенсии.

Важно! Если прожиточный минимум растет, это не приводит к перерасчету пенсии работающих пенсионеров и не меняет сумму доплаты за годы стажа.

Однако, когда пенсионер прекращает работать, размер доплаты пересматривается с учетом обновленного, актуального прожиточного минимума. Таким образом, после увольнения возможно небольшое увеличение пенсионных выплат.

То есть дополнительная выплата за переработанные годы уже была начислена ранее, но после прекращения работы возможен перерасчет этой суммы.

Какие пенсии имеют украинцы

На 1 апреля 2024 года средний размер пенсионных выплат в Украине составляет 5 743,27 гривен. Среди них работающие пенсионеры получают в среднем 6 094,28 гривны.

Распределение пенсионных выплат выглядит следующим образом: