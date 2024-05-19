Які доплати за понаднормовий стаж

Необхідний стаж для виходу на пенсію становить 25 років для чоловіків і 20 років для жінок. За кожен понаднормовий рік стажу відбувається доплата до пенсії у розмірі 1% від розміру пенсії, але не більше 1% від прожиткового мінімуму.

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Це стосується тих, хто вийшов на пенсію до жовтня 2011 року. Ті, хто вийшов на пенсію пізніше, отримують компенсацію за понад 35 років стажу для чоловіків і 30 років для жінок.

Наприклад! Якщо особа має 30 років понаднормового стажу, а прожитковий мінімум зараз складає 2 361 гривню, то максимальна сума компенсації за стаж може сягати 708 гривень. Тобто, тобто по 23,61 гривні. за кожний рік перевищення стажу.

Стаж працюючих пенсіонерів

Для пенсіонерів, які продовжують працювати, використовується попередній розмір прожиткового мінімуму при розрахунку пенсії.

Важливо! Якщо прожитковий мінімум зростає, це не призводить до перерахунку пенсії працюючих пенсіонерів і не змінює суму доплати за роки стажу.

Однак, коли пенсіонер припиняє працювати, розмір доплати переглядається з урахуванням оновленого, актуального прожиткового мінімуму. Таким чином, після звільнення можливе невелике збільшення пенсійних виплат.

Тобто додаткова виплата за перероблені роки вже була нарахована раніше, але після припинення роботи можливий перерахунок цієї суми.

Які пенсії мають українці

На 1 квітня 2024 року середній розмір пенсійних виплат в Україні становить 5 743,27 гривень. Серед них працюючі пенсіонери отримують в середньому 6 094,28 гривні.

Розподіл пенсійних виплат виглядає наступним чином: