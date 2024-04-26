Какие льготы имеют жены УБД

Закон Украины "О статусе ветеранов войны, гарантии их социальной защиты" определяет льготы для семей военнослужащих, которые имеют статус УБД.

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Среди льгот – значительные скидки на коммунальные услуги:

75% скидка на оплату жилья;

75% скидка на газ, электроэнергию и другие коммунальные услуги (для инвалидов скидка 100%);

75% скидка на топливо для домов без централизованного отопления;

Скидка рассчитывается на 21 м2 отапливаемой площади на человека и дополнительно 10,5 м2 на семью.

Для семей со всеми нетрудоспособными членами скидка на газ для отопления составляет 75% от двойного размера нормативной площади (42 м2 на человека и 21 м2 на семью). Члены семей военнослужащих могут подавать заявление для получения этих льгот.

Льготы для детей УБД

Дети участников боевых действий со статусом УБД пользуются рядом социальных льгот, установленных государством:

Приоритетный доступ к оздоровлению и отдыху;

Первоочередное право на зачисление в общеобразовательные школы, дошкольные учреждения и детские оздоровительные лагеря;

Возможность перевода на бюджетную форму обучения в учреждениях высшего, профессионально-технического или профессионального предвысшего образования, если обучение осуществляется на дневной форме;

Право на бесплатное или льготное проживание в общежитиях для студентов, обучающихся на дневной форме;

Гарантия получения социальной стипендии при отсутствии задолженности по обучению.

Как оформить льготы

Чтобы активировать льготы по статусу УБД, они должны быть оформлены отдельно после получения статуса. Участники боевых действий или их представители должны подать заявление в Пенсионный фонд Украины, без ограничения по месту жительства.

Необходимые документы для оформления:

Заявление о внесении в ЕГАРЛ (Единый государственный автоматизированный реестр лиц, имеющих право на льготы).

Заявление о предоставлении льготы.

Где подать заявление

Для оформления льгот по статусу УБД заявление можно подать несколькими способами:

В любой сервисный центр Пенсионного фонда Украины;

Отправить документы по почте;

Через личный кабинет на веб-портале электронных услуг Пенсионного фонда;

Используя Дия.Подпись в мобильном приложении Дия.

Льготы могут быть назначены как непосредственно участнику боевых действий, так и членам его семьи.