Які пільги мають дружини УБД

Закон України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" визначає пільги для сімей військовослужбовців, які мають статус УБД.

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Серед пільг — значні знижки на комунальні послуги:

75% знижка на оплату житла;

75% знижка на газ, електроенергію та інші комунальні послуги (для інвалідів знижка 100%);

75% знижка на паливо для осель без централізованого опалення;

Знижка розраховується на 21 кв. м опалювальної площі на особу та додатково 10,5 кв. м на сім'ю.

Для сімей з усіма непрацездатними членами знижка на газ для опалення становить 75% від подвійного розміру нормативної площі (42 кв. м на особу та 21 кв. м на сім'ю). Члени родин військовослужбовців можуть подавати заяву для отримання цих пільг.

Пільги для дітей УБД

Діти учасників бойових дій зі статусом УБД користуються низкою соціальних пільг, встановлених державою:

Пріоритетний доступ до оздоровлення та відпочинку;

Першочергове право на зарахування до загальноосвітніх шкіл, дошкільних установ та дитячих оздоровчих таборів;

Можливість переведення на бюджетну форму навчання в закладах вищої, професійно-технічної або фахової передвищої освіти, якщо навчання здійснюється за денною формою;

Право на безоплатне чи пільгове проживання у гуртожитках для студентів, що навчаються на денній формі;

Гарантія отримання соціальної стипендії при відсутності заборгованості по навчанню.

Як оформити пільги

Щоб активувати пільги за статусом УБД, вони мають бути оформлені окремо після отримання статусу. Учасники бойових дій або їхні представники повинні подати заяву до Пенсійного фонду України, без обмеження за місцем проживання.

Необхідні документи для оформлення:

Заява про внесення до ЄДАРП (Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги).

Заява про надання пільги.

Де подати заяву

Для оформлення пільг за статусом УБД заяву можна подати кількома способами:

У будь-який сервісний центр Пенсійного фонду України;

Надіслати документи поштою;

Через особистий кабінет на веб-порталі електронних послуг Пенсійного фонду;

Використовуючи Дія.Підпис у мобільному додатку Дія.

Пільги можуть бути призначені як безпосередньо учаснику бойових дій, так і членам його сім'ї.