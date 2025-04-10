10 апреля, 17:09
Поступления в местные бюджеты выросли: благодаря чему произошло их увеличение
Основні тези
- В I квартале 2025 года налогоплательщики уплатили в местные бюджеты 115,6 миллиарда гривен, что на 18,2% больше, чем в прошлом году.
- Больше всего средств местные бюджеты получили от налога на доходы физлиц, который составил 63,9 миллиарда гривен, на 21,3% больше, чем в прошлом году.
Налогоплательщики за I квартал 2025 года уплатили в местный бюджет 115,6 миллиарда гривен. Это на 17,8 миллиарда гривен или 18,2% больше чем в аналогичный период прошлого года.
От чего местные бюджеты получают больше всего средств
Почти 55,3% от всей суммы поступлений это налог на доходы от физлиц, сообщает 24 Канал со ссылкой на Государственную налоговую службу.
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В I квартале 2025 года общий размер этого налога достиг – 63,9 миллиарда гривен. Это на 21,3% больше чем прошлогодний показатель.
Среди основных источников поступлений в бюджет также стоит выделить:
- единый налог – 19,8 миллиарда гривен (на 13,3% больше чем в аналогичный период прошлого года);
- налог на имущество – 12,8 миллиарда гривен (на 14,3% больше);
- налог на прибыль предприятий – 11,4 миллиарда гривен (на 11% больше);
- рентная плата, осуществляемая за пользование недрами общегосударственного значения – 1,1 миллиарда гривен (на 5,8% больше);
- акцизный налог (с товаров произведенных в Украине) – 620,2 миллиона гривен (на 78,1% больше);
- туристический сбор – 66,4 миллиона гривен (больше на 30,9%).