Зеленский сделал шокирующее заявление: сколько Россия потратила на войну в Украине

Владимир Зеленский сказал, что Россия потратила на полномасштабную войну в Украине огромную сумму. По словам президента Украины, в целом она достигает 1 триллиона долларов за 3 года.

Какое заявление сделал Зеленский

Зеленский также указал на страны, что, фактически, являются участниками полномасштабной войны в Украине, сообщает 24 Канал со ссылкой на CBS News.

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Владимир Зеленский Президент Украины Три страны (Иран, Северная Корея, Китай – 24 Канал) уже втянуты в эту войну, и будут привлечены другие. Или будет привлечено больше войск из этих стран, если эту войну не остановить.

Как говорит Зеленский, сейчас существуют "интересанты", зарабатывающие на войне в Украине. Речь, в частности, о:

северокорейцах;

китайцах;

иранцах.

Под риском вся Европа. У Путина уже производится столько же оружия, сколько во всей Европе. Амбиции Путина – захватить нас. Но все в мире знают. Все знают о войне и об исторических войнах. Если мы ее не остановим, она будет продолжаться,

– говорит Зеленский.

Обратите внимание! Зеленский утверждает, что Россия, Китай, Северная Корея и Иран заинтересованы в продолжении войны в Украине.