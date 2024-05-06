Какого числа начисляют льготы
Сумму субсидии ПФУ рассчитывает до 25 числа каждого месяца. После этого ее назначают для лиц в течение 10 дней.
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Получить услугу можно в:
- Территориальных органах ПФУ;
- Исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
- Исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;
- ЦНАПе.
Также услугу можно заказать лично, отправив документы по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Еще можно заполнить заявление на сайте ПФУ.
Какие документы понадобятся для оформления
- Заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
- Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с предъявлением оригиналов указанных документов);
- Копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (карточка налогоплательщика);
- Паспорт гражданина Украины.
Получить результаты назначения услуги заявитель может лично, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (заказным письмом) или по электронной почте или на сайте.