Какого числа начисляют льготы

Сумму субсидии ПФУ рассчитывает до 25 числа каждого месяца. После этого ее назначают для лиц в течение 10 дней.

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Получить услугу можно в:

  • Территориальных органах ПФУ;
  • Исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;
  • Исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;
  • ЦНАПе.

Также услугу можно заказать лично, отправив документы по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Еще можно заполнить заявление на сайте ПФУ.

Какие документы понадобятся для оформления

  • Заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;
  • Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с предъявлением оригиналов указанных документов);
  • Копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (карточка налогоплательщика);
  • Паспорт гражданина Украины.

Получить результаты назначения услуги заявитель может лично, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (заказным письмом) или по электронной почте или на сайте.