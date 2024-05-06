Какого числа начисляют льготы

Сумму субсидии ПФУ рассчитывает до 25 числа каждого месяца. После этого ее назначают для лиц в течение 10 дней.

Читайте также Как изменится пенсии с 1 мая: кто получит надбавки к выплатам

Получить услугу можно в:

Территориальных органах ПФУ;

Исполнительных органах сельских, поселковых, городских советов;

Исполнительных комитетах сельских, поселковых, городских (кроме городов областного значения) советов;

ЦНАПе.

Также услугу можно заказать лично, отправив документы по почте (заказным письмом) или по электронной почте. Еще можно заполнить заявление на сайте ПФУ.

Какие документы понадобятся для оформления

Заявление о предоставлении льгот на оплату ЖКУ, приобретение твердого топлива и сжиженного газа;

Копии документов, подтверждающих право льготника и членов его семьи на льготы (с предъявлением оригиналов указанных документов);

Копия документа, удостоверяющего регистрацию лица в Государственном реестре физических лиц – налогоплательщиков (карточка налогоплательщика);

Паспорт гражданина Украины.

Получить результаты назначения услуги заявитель может лично, почтовым отправлением на указанный при подаче заявления адрес (заказным письмом) или по электронной почте или на сайте.

Обратите внимание! Подать документы на субсидию могут только физические лица, которые не могут самостоятельно оплачивать свои счета за ЖКУ.