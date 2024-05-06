Якого числа нараховують пільги

Суму субсидії ПФУ розраховує до 25 числа кожного місяця. Після цього її призначають для осіб протягом 10 днів.

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Отримати послугу можна у:

Територіальних органах ПФУ;

Виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;

Виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;

ЦНАПі.

Також послугу можна замовити особисто, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Ще можна заповнити заяву на сайті ПФУ.

Які документи знадобляться для оформлення

Заява про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу;

Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);

Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків);

Паспорт громадянина України.

Отримати результати призначення послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті.

Зверніть увагу! Подати документи на субсидію можуть лише фізичні особи, які не можуть самостійно оплачувати свої рахунки за ЖКП.