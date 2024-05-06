Якого числа нараховують пільги
Суму субсидії ПФУ розраховує до 25 числа кожного місяця. Після цього її призначають для осіб протягом 10 днів.
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Отримати послугу можна у:
- Територіальних органах ПФУ;
- Виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
- Виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;
- ЦНАПі.
Також послугу можна замовити особисто, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Ще можна заповнити заяву на сайті ПФУ.
Які документи знадобляться для оформлення
- Заява про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу;
- Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);
- Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків);
- Паспорт громадянина України.
Отримати результати призначення послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті.