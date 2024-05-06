Якого числа нараховують пільги

Суму субсидії ПФУ розраховує до 25 числа кожного місяця. Після цього її призначають для осіб протягом 10 днів.

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Отримати послугу можна у:

  • Територіальних органах ПФУ;
  • Виконавчих органах сільських, селищних, міських рад;
  • Виконавчих комітетах сільських, селищних, міських (крім міст обласного значення) рад;
  • ЦНАПі.

Також послугу можна замовити особисто, відправивши документи поштою (рекомендованим листом) або електронною поштою. Ще можна заповнити заяву на сайті ПФУ.

Які документи знадобляться для оформлення

  • Заява про надання пільг на оплату ЖКП, придбання твердого палива і скрапленого газу;
  • Копії документів, що підтверджують право пільговика та членів його сім’ї на пільги (з пред’явленням оригіналів зазначених документів);
  • Копія документа, що засвідчує реєстрацію особи у Державному реєстрі фізичних осіб – платників податків (картка платника податків);
  • Паспорт громадянина України.

Отримати результати призначення послуги заявник може особисто, поштовим відправленням на вказану при поданні заяви адресу (рекомендованим листом) або електронною поштою чи на сайті.