15 июля, 09:55
Валюты изменились: курс в обменниках и в банках
Основні тези
- В обменниках наблюдается снижение стоимости доллара и евро при покупке, но рост при продаже.
- Курс евро на этой неделе может колебаться в пределах 46,50 – 50 гривен, но существенных изменений не ожидается.
Доллар и евро демонстрируют спад стоимости в обменниках при покупке, а при продаже цена обоих наоборот выросла. В банках существенных изменений стоимости не замечается, как и на черном рынке.
Какой курс валют в банках?
- По состоянию на утро 15 июля, как сообщил 24 Канал со ссылкой на сайт "Минфин", покупка доллара в банках стоит в среднем по 41,50 гривны (-2 копейки против 14 июля) и продажа по 42,05 гривны (без изменений).
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- Покупка евро проходит по 48,55 гривны (-5 копеек), продажа – по 49,30 гривны (+8 копеек).
Что с стоимость валют на черном рынке?
- Купить доллар можно в среднем по 41,80 гривны (+3 копейки), а продать по 41,75 гривны (-1 копейка).
- Покупка евро по 49,05 гривны (+3 копейки), а продажа по 49,19 гривны (-1 копейка).
По сколько курс в обменниках?
- Доллары покупают в среднем по: 40,80 гривны (-40 копеек), а продают по 41,87 гривны (+11 копеек), по данным finance.ua.
- Евро покупают по 48,47 гривны (-28 копеек), а продают по 49,39 гривны (+14 копеек).
Какой цены может достичь евро?
Банкир Сергей Мамедов рассказал 24 Каналу, что курс евро может на этой неделе находиться в диапазоне от 46,50 гривен. Зато максимальная отметка может достичь 50 гривен.
Евро будет между 46,50 и 50 гривнами. Все возможные отклонения, если и будут, то ситуативные.
Кроме того, банкир не прогнозирует, что существенные изменения будут происходить по курсам валют, в том числе и евро, а потому рынок валют будет стабильным.