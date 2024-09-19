Какой курс прогнозируют в конце осени

Еще раньше экономист Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что НБУ начнет процесс плавной девальвации. Поэтому гривна может девальвировать даже из-за угрозы большей чем планировалось инфляции.

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Даниил Монин Эксперт Украинского института будущего Ситуация скорее движется к девальвационному сценарию, чем попытки НБУ удерживать курс гривны на уровне 41 – 42 гривен.

Напоминаем! В проекте госбюджета на 2025 год курс доллара установили на уровне 45 гривен за валюту.

По мнению эксперта, при таких условиях курс доллара может вырасти. Речь идет об отметке в 43 гривны, или даже 44 гривны. Однако этот прогноз скорее всего будет касаться периода в конце 2024 года.

В то же время Тарас Лесовой отметил для 24 Канала, что в конце сентября существенных изменений по курсу не ожидается, хотя колебания будут присутствовать. А до конца года банкир ожидает, что доллар таки пересечет отметку в 42 гривны.

Вполне возможно, что по состоянию на 1 октября по сравнению с 1 сентября официальный курс доллара не превысит 41,3 гривны, а затем девальвация гривны составит 0,6%,

– добавляет Лесовой.

Поэтому долларовые показатели будут на уровне 41 – 41,6 гривны за доллар на межбанке, а 41,2 – 41,8 гривны за доллар – на наличном рынке.