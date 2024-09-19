Який курс прогнозують наприкінці осені

Ще раніше економіст Данило Монін розповів для 24 Каналу, що НБУ почне процес плавної девальвації. Відтак гривня може девальвувати навіть через загрозу більшої аніж планувалося інфляції.

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Данило Монін Експерт Українського інституту майбутнього Ситуація швидше рухається до девальваційного сценарію, ніж спроби НБУ утримувати курс гривні на рівні 41 – 42 гривень.

Нагадуємо! У проєкті держбюджету на 2025 рік курс долара встановили на рівні 45 гривень за валюту.

На думку експерта, за таких умов курс долара може вирости. Йдеться про позначку у 43 гривні, або навіть 44 гривні. Однак цей прогноз швидше за все стосуватиметься періоду наприкінці 2024 року.

Водночас Тарас Лєсовий зауважив для 24 Каналу, що наприкінці вересня суттєвих змін щодо курсу не очікується, хоч коливання будуть присутні. А до кінця року банкір очікує, що долар таки перетне позначку у 42 гривні.

Цілком можливо, що станом на 1 жовтня порівняно з 1 вересня офіційний курс долара не перевищить 41,3 гривні, а відтак девальвація гривні становитиме 0,6%,

– додає Лєсовий.

Відтак доларові показники будуть на рівні 41 – 41,6 гривні за долар на міжбанку, а 41,2 – 41,8 гривні за долар – на готівковому ринку.