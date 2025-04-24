Какая выплата предоставляется семьям погибших Героев Украины

Статус Героя Украины могут получить некоторые украинские военные. Также присвоение этого звания иногда происходит уже после смерти защитника.

Кто имеет право на вознаграждение, предоставляемое Герою Украины

Выплата для Героя Украины предоставляется лицам, которые получили это звание с вручением ордена "Золотая Звезда", сообщает 24 Канал со ссылкой на Кабмин.

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Также эта выплата предоставляется членам семей военных, которые получили звание Героя Украины и орден "Золотая Звезда" посмертно. Речь идет не обо всех родственниках. Членами семьи считаются:

жена или муж умершего/погибшего;

родители;

дети.

Денежное вознаграждение выплачивается в 50-кратном размере прожиточного минимума, установленного для трудоспособных лиц на 1 января календарного года, в котором присвоено звание Герой Украины,

– говорится в постановлении Кабмина.

Обратите внимание! По состоянию на 2025 год, эта выплата – 151,4 тысячи гривен.

Как получить эту выплату

Предоставление этой выплаты происходит через обращение в ПФУ. В частности, это можно сделать онлайн, благодаря порталу электронных услуг Пенсионного фонда.

Кроме заявления нужно также предоставить копии:

паспорта;

справки о присвоении РНУКПН;

свидетельства о смерти Героя Украины;

документа, который удостоверяет присвоение звания Герой Украины с вручением ордена "Золотая Звезда";

свидетельства о рождении ребенка или его паспорта – если средства должны быть выплачены ребенку;

свидетельства о рождении Героя Украины – если средства должны быть выплачены родителям погибшего;

свидетельства о браке – если средства должны быть выплачены жене или мужу.

Решение районной, районной в городе Киеве госадминистрации, исполнительного органа городского, районного в городе (в случае их создания), сельского, поселкового совета или суда об установлении опеки или попечительства над ребенком-сиротой, ребенком, лишенным родительской опеки (в случае осуществления опеки или попечительства над детьми Героя Украины) – для выплаты денежного вознаграждения ребенку Героя Украины,

– указывается в постановлении.

Обратите внимание! За несовершеннолетнего ребенка документы должен подать его законный представитель.